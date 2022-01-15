شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل Minecraft متاح على Google Play؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تطوير Minecraft بواسطة Mojang Studios، وهو مطور ألعاب فيديو سويدي، وهي لعبة فيديو sandbox تم إنشاؤها بواسطة Markus ‘Notch’ Persson في لغة برمجة Java، وتعد Minecraft هي واحدة من ألعاب الفيديو الأكثر مبيعًا على الإطلاق مع بيع أكثر من 230 مليون نسخة وحوالي 140 مليون مستخدم نشط شهريًا اعتبارًا من عام 2021، ويمكن لعشاق الألعاب تنزيل اللعبة من iOS App Store و Google Play Store.

هل Minecraft مجاني على متجر Google Play؟ Minecraft مجاني للتنزيل على أندرويد، ويمكن للمستخدم تنزيل الإصدار المجاني من Minecraft من متجر Google Play.

ما هي تكلفة Minecraft على Google Play؟بمجرد انتهاء الإصدار التجريبي من Minecraft وترغب في اللعب أكثر ، يمكنك شرائه مقابل 6.99 دولارًا تقريبًا.

كيف تحصل على Minecraft على Google Play؟افتح متجر Google Playstore على هاتفك الذكي. في شريط البحث ، اكتب Minecraft وابحث، بمجرد ظهور اللعبة، انقر فوق "تثبيت" وابدأ تشغيلها بمجرد تثبيت اللعبة.

هل Minecraft مجاني على الكمبيوتر المحمول؟Minecraft متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر / الكمبيوتر المحمول. يمكنك لعب اللعبة مجانًا على أي متصفح لنظامي التشغيل Windows و macOS.

هل Minecraft مجاني على Mac؟يمكن تنزيل لعبة Minecraft مجانًا على أجهزة Mac. يمكنك الاستمتاع بالرسومات ذات الطراز القديم جنبًا إلى جنب مع موسيقى خلفية مثيرة للاهتمام وخرائط ضخمة.

هل سيتم تشغيل Minecraft على Chromebook؟يمكن لعب لعبة Minecraft على أنظمة تشغيل Windows و macOS و Linux وعلى الأجهزة المحمولة أيضًا مثل iOS و أندرويد.