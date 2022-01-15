تسريبات Realme 9 Pro تظهر تطورًا في الهاتف مع بعض التنازلات

هاتف Realme 9 Pro من المفترض ان يصدر قريبًا ليخلف Realme 8 Pro من العام الماضي، حتى الآن لم يصدر أي شيء جديد عن الهواتف الا بعض التسريبات الأخيرة التي توضح جزءًا من المواصفات، المواصفات كما تُظهرها التسريبات تحمل نوعًا ما من التنازلات عن العام الماضي مع تحسينات أخرى، الأمر مختلط نوعًا ما ولكن لسنا هنا لنضع الهاتف تحت التقييم بل لننقل الأخبار حول الهاتف فقط، فماذا نعرف؟

تسريبات Realme 9 Pro

الهاتف الذي تم تأجيله لبعض الوقت بسبب مشكلة وأزمة أشباه الموصلات التي اجتاحت العالم نتيجة لجائحة فيروس كورونا سيصدر بتصميم مشابه لنسخته الأقدم، اعلى يسار الشاشة هناك الكاميرا الأمامية في ثقبها الخاص بها، مع وجود حافة سفلية نوعًا ما كبيرة، في الخلف تظهر الكاميرا الخلفية الثلاثية بعدستين كبيرتين الحجم بشكل شبه مؤكد هاتان الكاميرتان ستكونان الكاميرتان الأساسيتان في الهاتف، الكاميرا الثالثة في الأغلب ستكون بمستشعر 2MP اما ان تكون Macro او حساس عمق، مواصفات الكاميرات ستكون -على حسب التسريبات- كاميرا أساسية بدقة 64MP مع كاميرا Ultrawide بدقة 8MP وكاميرا سيلفي بدقة 16MP.

مع الكاميرات نجد معالج Qualcomm snapdragon 695 الذي يحمل أنوية Kryo 660 بدقة تصنيع 6 نانو متر، مع شاشة OLED تحمل مستشعر البصمة أسفلها وبمعدل تحديث 120Hz بحجم 6.59 بوصة، مع ذاكرة وصول عشوائي 6GB او 8GB بذاكرة تخزين 128GB وبطارية 5000mah تشحن بشاحن سريع بقدرة 33Watt، طبعًا هذا المعالج داعم للـ5G فمن الأجدر بهذا الهاتف ان يدعم الجيل الخامس كذلك والا لن يكون الأمر سهلًا او جيدًا نهائيًا.

Realme 9 Pro ضد Realme 8 Pro

من المواصفات المُسربة يبدو ان ريلمي تضحي بأرقام الكاميرات المرتفعة هذا العام لتحضر كاميرا 64MP بدلًا من 108MP، مع وجود شاحن أبطأ من الـ50Watt العام الماضي، ومعالج ليس سيئًا لكنه من فئة أقل فمعالج 695 من فئة أضعف من فئة الـ720، لكن يجب اختبار المعالج قبل ان نحكم عليه بشكل أفضل، من ناحية أخرى لدينا معدل تحديث أفضل للشاشة وبطارية أكبر من العام الماضي، ان سألتني فانا أرى ان التضحيات أغلى من التطورات ولذلك أتمنى من ريلمي ان تخفض سعر Realme 9 Pro مقارنة بالعام الماضي، لكن كل هذه تسريبات ولا يوجد لدينا أي شيء مؤكد بعد، فلننتظر الإطلاق ثم نحكم.

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