تسريبات تشير لميعاد إطلاق عائلة Galaxy S22 المنتظرة بشدة

عائلة Galaxy S22 تقترب من الإطلاق النهائي بعد شهور من التسريبات والتوقعات التي لا تنتهي، الآن لدينا تسريبات أخرى هو ميعاد الإطلاق النهائي ونزول الأجهزة للأسواق، عائلة S تطلقها سامسونج في الربع الاول من كل عام في حدث Unpacked الشهير للشركة، في هذا العام تشير التسريبات الى اقتراب الهاتف من الإصدار في شهر فبراير المقبل، فماذا نعرف؟

عائلة Galaxy S22 قادمة في فبراير

تسريبات الى مواقع الأخبار الكورية تشير الى نية سامسونج اطلاق هواتفها يوم الثامن من شهر فبراير المقبل، مع امكانية وجود الهاتف في الأسواق يوم الرابع والعشرين من شهر فبراير أيضًا، مع تسريبات بأن سامسونج تحاول تقديم موعد الإطلاق لنهاية يناير بدلًا من فبراير، سامسونج لم تعلن أي نية عن جعل الهاتف ضمن معرض MWC العالمي للهواتف الذكية وقد تستغل سامسونج هذا العام المعرض من أجل الـEco System الخاص بها، لكن بالنسبة لـS22 فهذل الهاتف مستقل بنفسه بعيدًا عن أي معرض آخر.

حتى الآن لاتزال سامسونج بدون موعد نهائي من أجل Galaxy S22، هي حتى لم تطلق المعالج Samsung Exynos 2200 الذي من المفترض ان يحمله هذا الهاتف في الأسواق العالمية والأوروبية -فقط سيحمل Snapdragon في السوق الأمريكية- لكن حتى الآن لا نعلم متى ستطلق سامسونج المعالج ما بالك بالهاتف نفسه، ننتظر أي أخبار جديدة من سامسونج، نحن نعلم ان هواتف S22 ستصدر بثلاث نسخ كالعادة ليكون العادي والـPlus متشابهين ويصاحبهما النسخة الأكبر الـUltra التي قد تحمل راية الـGalaxy Note وقلم S Pen في المستقبل.

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