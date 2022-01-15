شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. أبل ترفع أسعار التطبيقات في عدد من البلدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستقوم أبل برفع أسعار التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق (باستثناء اشتراكات التجديد التلقائي) في بعض البلدان في الأيام القليلة المقبلة، ومع ذلك ، سيتم تعديل العائدات وفقًا لذلك وسيتم احتسابها على أساس السعر غير الشامل للضرائب ، حسبما قالت شركة أبل في منشور إخباري على موقعها على الإنترنت.

واستشهد عملاق التكنولوجيا بالضرائب الرقمية وأسعار الصرف لهذه الخطوة، ستزداد تكلفة تطبيقات App Store في البحرين وأوكرانيا وزيمبابوي ، مع زيادة ضريبة القيمة المضافة في هذه البلدان (بهذا الترتيب) بنسبة 5 في المائة و 20 في المائة و 5 في المائة على التوالي، وبينما ستشهد البلدان المذكورة أعلاه ارتفاعًا في الأسعار في التطبيقات على متجر التطبيقات ، هناك بعض البلدان التي لن ترتفع فيها الأسعار ولكن "سيتم تعديل العائدات لتعكس التغييرات الضريبية التالية".

وفي جزر البهاما ، سيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 12٪ إلى 10٪ ، وستحصل عُمان على ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ ، وستشهد طاجيكستان تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 18٪ إلى 15٪، وشاركت أبل أيضًا القواعد القادمة للنمسا ولاتفيا ورومانيا وهي على النحو التالي.

"النمسا: ارتداد معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 10٪ بعد الانخفاض المؤقت إلى 5٪ للكتب الإلكترونية والكتب الصوتية المؤهلة، أما لاتفيا: انخفاض معدل ضريبة القيمة المضافة من 21٪ إلى 5٪ لتأهيل الكتب الإلكترونية والمطبوعات الإلكترونية، بينما رومانيا: انخفاض معدل ضريبة القيمة المضافة من 19٪ إلى 5٪ لتأهيل الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية والمنشورات الإلكترونية "