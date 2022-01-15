شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور دفعات جديدة من صواريخ الفضاء الثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا تعمل على تطوير دفعات جديدة من صواريخ الفضاء الثقيلة، وجاء في بيان نشرته المؤسسة مؤخرًا "يعمل الخبراء في مركز خرونيتشيفو الروسي حاليا على استكمال تطوير 4 صواريخ فضاء ثقيلة من نوع Proton-، ومن المخطط أن ينتهوا من تجميعها واختبار أجزائها العام الجاري".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف البيان "الصواريخ الأربعة المذكورة ستطلقها روسيا من قاعدة بايكونور الفضائية خلال السنوات الأربع القادمة، وبعدها تخطط روس كوسموس لاعتماد صواريخ Angara-A5M الثقيلة في عمليات إرسال الحمولات الكبيرة إلى الفضاء، ومن المفترض أن تبدأ باستخدام الصواريخ الجديدة اعتبارا من العام 2024".

ومن جهته قال رئيس "روس كوسموس" دميتري روجوزين: "صواريخ Angara-A5M التي ستحل محل صواريخ Proton-M ستكون أكثر قوة وستحصل على تقنيات جدية أيضا".

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تمتلك اليوم عدة أنواع من صواريخ Angara الفضائية المعدلة، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل.