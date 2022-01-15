شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صناديق العملات المشفرة العالمية تحقق مكاسب حادة في عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت صناديق العملات المشفرة العالمية مكاسب كبيرة العام الماضي بعد أن ارتفعت أسعار معظم العملات الرقمية ، بقيادة البيتكوين والإيثر وسط اهتمام مؤسسي قوي وقبول أكبر من الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم ، وفقًا لـ BarclayHedge ، أحد أقسام Backstop Solutions.

حيث ارتفع مؤشر BarclayHedge لتجار العملات المشفرة بنسبة 138.1٪ لعام 2021 ، وفقًا للبيانات التي نشرتها الشركة يوم الجمعة ، والتي أظهرت نتائج لحوالي 39 صندوقًا ، أو أقل من 50٪ من شركات إدارة الأصول الرقمية التي تتعقبها. جاء ذلك بعد تحقيق مكاسب قياسية بلغت 173٪ في عام 2020 ، حيث استفادت الصناديق المشفرة من التقلبات الشديدة التي أججها جائحة فيروس كورونا في الأسواق المالية.

واكتسبت Bitcoin حوالي 60 ٪ في عام 2021 حيث وصلت إلى ذروة قياسية بلغت 69000 دولار في نوفمبر ، بينما ارتفع الأثير ، الرمز المميز المستخدم في Ethereum blockchain ، بنسبة 400 ٪ تقريبًا، لكن بالنسبة لشهر ديسمبر ، أظهرت الصناديق المشفرة خسائر بلغت حوالي 11٪ ، مع تراجع عملات البيتكوين والإيثر أيضًا. انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 19٪ العام الماضي ، بينما انخفض الإيثر بنسبة 20٪.

وقال بن كروفورد ، رئيس الأبحاث في BarclayHedge: "كان Crypto هو القطاع الفرعي الوحيد الذي لم يحقق أرباحًا في ديسمبر ، حيث عانت العديد من الأصول الرئيسية للصناعة من هبوط حاد في الأسعار"، ومن ناحية أخرى ، حقق ابن عم Crypto الأكثر تقليدية ، وهو الصرف الأجنبي ، عوائد متواضعة في عام 2021.

وأظهر مؤشر متداول العملات لدى BarclayHedge مكاسب بنسبة 2.2٪ العام الماضي ، بناءً على 60٪ من الصناديق التي تم الإبلاغ عنها. يوجد حاليًا 40 برنامجًا للعملات الأجنبية تتبعها BarclayHedge، وجاءت مكاسب عام 2021 لصناديق العملات الأجنبية في أعقاب ارتفاع بنسبة 4٪ في عام 2020. وتراجعت العائدات العام الماضي حيث أبقت البنوك المركزية العالمية غطاءً على أسعار الفائدة ، مما قلل من التقلبات.

وفي غضون ذلك ، أظهرت عائدات صناديق العملات ارتفاعا هزيلا بنسبة 0.23٪ في ديسمبر.