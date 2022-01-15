أسعار العملات الرقمية.. لايتكوين تقفز ودوجكوين تسيطر

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 01:23 مساءً - سجلت عملة دوجكوين قفزة كبيرة محققة مكاسب تجاوزت 20%، لتصبح بذلك أكثر العملات الرقمية ارتفاعا على الإطلاق خلال تداولات أخر 7 أيام.

وتباينت أسعار العملات الرقمية، اليوم السبت، وسط هدوء الطلب على بيتكوين ، فيما قفز سعر لايتكوين 6.56%.

وبحلول الساعة 6:00 بتوقيت جرينتش، ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنحو 0.19% إلى 2.06 تريليون دولار، وبلغ عدد العملات الرقمية في السوق 10002 عملة.

في الوقت نفسه خسرت بيتكوين العملة الرقمية الأشهر” بيتكوين” دعم الحيتان عبر عمليات شراء مكثفة التي توقفت منذ عدة أيام.

يُطلق اسم الحيتان على الأشخاص الذين يملكون مبالغ كبيرة من “بيتكوين”، ويشكلون مصدر قلق كبير للمستثمرين، إذ إنهم قادرون على التسبّب في هبوط أسعار هذه العملة من خلال بيعهم لجزء فقط مما يمتلكونه منها.

جدير بالذكر أن جاري جينسلر رئيس “لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية” طالب في وقت سابق “الكونجرس” بتزويد اللجنة بمزيد من الصلاحيات لمراقبة تداول العملات المشفرة وإقراضها ومنصات تداولها.

وحسب تقرير حديث، فإن 73% من المستثمرين المؤسسيين ومديري الثروات يعتقدون أن منح لجنة الأوراق المالية والبورصات تلك الصلاحيات سيكون له تأثير إيجابي على سعر الأصول المشفرة والرقمية، بينما يعتقد 32% أنه سيكون له تأثير إيجابي للغاية.

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 0.18% ليصل إلى 42932.38 دولار.

وصعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.29% إلى 3308.44 دولار.

وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.75% لتصل إلى 490.89 دولار.

ونزل سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 0.69% ليسجل 1.26 دولار.

وانخفض سعر عملة ريبل XRP بنسبة 1.35% إلى 0.7716 دولار.

في حين زاد سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 0.70% إلى 27.15 دولار.

وارتفع سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 0.33% إلى 0.1894 دولار.

وارتفع سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 6.56% ليصل إلى 148.81 دولار.

وصعد سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 2.53% إلى 25.74 دولار.