سامسونغ تستعد لإطلاق Galaxy S 22 بدون معالج اكسينوس

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

قررت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية إطلاق سلسلة Galaxy S 22 بمعالج كوالكوم فقط، وذلك استجابة لشكاوى العملاء.

ويستعد عملاق صناعة الهواتف “سامسونغ”، للكشف عن هواتف سلسلة Samsung Galaxy S22 الجديدة، خارج كوريا الجنوبية، بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل

وأكدت الكثير من التسريبات في الفترة الأخيرة أن سلسلة Galaxy S 22 الرائدة، القادمة من شركة “سامسونغ”، ستُتاح في كافة الأسواق حول العالم بخيار وحيد فقط من المعالجات.

مزايا كوالكوم

وتلك السلسلة الرائدة، كانت تتاح في بعض الأسواق بمعالج من كوالكوم، وفي أسواق أخرى بمعالج اكسينوس الخاص بشركة سامسونغ.

وتميزت معالجات كوالكوم عن معالجات اكسينوس، في العديد من النقاط طوال الفترة الماضية.

وكانت دائما التجربة الأكثر تكاملا تُتاح في النسخ الحاملة لمعالجات من كوالكوم، مما أدى إلى استقبال الشركة الكورية للكثير من الشكاوى والانتقادات والكثير من المطالب بوصول نسخ كوالكوم لدول أكثر.

ومن عيوب معالجات اكسينوس، طبقا لبعض الإصدارات التي وقعت تحت تجربة بعض المواقع المتخصصة بالتكنولوجيا، هي أن بعضها يستهلك الطاقة بشكل كبير مما يؤدي إلى استهلاك أعلى للبطارية.

ما أن سخونيتها تظهر بشكل مُبكر جدًا، فضلًا عن المميزات التي تُقدمها معالجات كوالكوم على جانب الكاميرات، والأداء الفعلي.

وقررت شركة سامسونغ أنها ستقوم بالإعلان عن الجيل التالي من معالجاتها اكسينوس 2200، مع أو بعد الكشف الرسمي عن سلسلة Galaxy S 22 الجديدة.

وهذا يؤكد أن سلسلة S22 بالكامل ستكون متاحة بخيار وحيد من المعالجات وهو معالج كوالكوم سناب دراجون 8 جين 1 الأخير، والذي يعمل بمعمارية تصنيع 4 نانوميتر.