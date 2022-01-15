ميزات تحديث لعبة ببجي الجديد 2022

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 01:23 مساءً - أعلن فريق تطوير PUBG، عن إطلاق التحديث الجديد لببجي موبايل “PUBG Mobile 1.8” لعام 2022، بإضافة العديد من التحسينات والخيارات على اللعبة.

تحديث ببجي الجديد 2022

جاء تحديث ببجي موبايل الجديد “PUBG Mobile 1.8” بالعديد من الفوائد، ومن أهمها أنه تمت إضافة وضع لعبة جديد يسمى BR: EXTREME.

كما تحتوي ببجي موبايل والتحديث الذي تم إجراؤه عليها على 64 لاعبا بمهام مختلفة، وسلاح جديد P1911.

وتحتوي لعبة “PUBG Mobile 1.8” الجديدة على قنبلة ينبعث منها دخان كثيف، بالإضافة إلى طائرة هليكوبتر إضافية.

وتستغرق كل مغامرة جديدة في ببجي موبايل 2022 دقيقة لكل مغامرة في PUBG Mobile.

تحديثات أسلحة ببجي

من ميزات PUBG Mobile المضافة إلى PUBG، سلاح جديد تمت ترقيته يحتوي على نطاق تحولي من المستوى الثاني داخل PUBG Mobile، كما يحتوي السلاح أيضًا على مكبس متصل بالسلاح في ببجي موبايل. لكن هذا السلاح في تحديث ببجي موبايل 1.8 لا يمكنه إضافة أو تعديل المرفقات إليه.

وتحتوي العربات التي تجرها الدواب الجديدة أيضًا على مخابئ فلاش مخصصة للسلاح الجديد، إلى جانب ذلك تم تقديم ميزة مصممة لتقليل وقت تنزيل L85A3 داخل ببجي موبايل .

تنزيل تحديث ببجي الجديد 2022

عند تحديث ببجي موبايل، يتلقى اللاعب حقيبة الظهر PB 2888. وهناك أيضًا العديد من الجوائز بجانب هذه الحقيبة ، بما في ذلك الحصول على أسلحة غير تلك المذكورة.

وذكرت الشركة المنتجة للعبة أيضًا أن هناك مكافآت إضافية سيكتشفها اللاعب لتحديث ببجي موبايل الأخير. يتضمن قناعًا مصممًا خصيصًا لأحدث إصدار من PUBG ، بالإضافة إلى استلام 400 قطعة فضية.

تحميل تحديث ببجي الجديد “PUBG Mobile 1.8”

يمكن لأي لاعب تحميل تحديث ببجي الجديد “PUBG Mobile 1.8″، إذا كان يمتلك لعبة ببجي العادية، ويتم ذلك على عدة خطوات.

الخطوة الأولى تتمثل في الدخول على متجر التطبيقات على الهاتف المحمول، أما الخطوة الثانية، فهي البحث عن لعبة ببجي.

وتتمثل الخطوة الثالثة في الضغط على كلمة “تحديث”، وبعدها بدقائق معدودة سيتم تحديث لعبة ببجي.