تعرف على ضفدع المطير الذي تمّ تسميته على اسم ناشطة مناخية

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 10:16 صباحاً - تم تسمية نوع جديد من الضفادع المطيرة، تم اكتشافه في غابة بنما، على اسم الناشطة المناخية المراهقة غريتا ثونبرغ.

إنّ الضفدع غريتا ثونبرغ، وهو من نوع بريستيمانتيس جريتاثونبيرغاي، لا يشبه المراهقة السويدية الفصيحة.

ولكن أخذ اسمه من ثونبرغ بعد أن أعطى المزاد التابع لجمعية Rainforest Trust حقوق التسمية لبعض الأنواع التي تم تحديدها حديثاً علمياً، كجزء من حدث الذكرى ال 30.

لا يبدو أن ثونبرغ الحقيقية قد علقت على اسمها البرمائي بعد.

تم اكتشاف الضفدع الصغير ذو الألوان الزاهية، والذي يتميز بعيون سوداء كبيرة مميزة، في رحلة استكشافية بقيادة أبيل باتيستا، دكتوراه (من بنما) وكونراد ميبرت، دكتوراه (من سويسرا). إنّ عيونه فريدة من نوعها مقارنة بضفادع المطيرة في أمريكا الوسطى.

عمل باتيستا وميبرت في بنما على مدى العقد الماضي، حيث وجدوا 12 نوعاً جديداً ونشروا ثماني مقالات علمية.

تم العثور على ضفدع غريتا ثونبرغ المطير في الغابة السحابية في محمية سيرو تشوكانتي، وهي جزيرة سكاي في شرق بنما.

وصلت البعثة إلى المنطقة على ظهور الخيل ومن ثمّ سيراً على الأقدام على مسارات موحلة شديدة الانحدار إلى المخيم على ارتفاع حوالي 3000 قدم، بالقرب من حطام طائرتي هليكوبتر تحطمتا قبل عقود.

للأسف، إنّ موطن ضفدع غريتا ثونبرغ المطير في خطر بسبب إزالة الغابات السريعة للمزارع ومراعي الماشية.

ضفدع

وقال جيمس دويتش، الرئيس التنفيذي لشركة فوريست تراست، في بيان صحفي، أنّ شركة فوريست تراست تشرف بشدة برعاية تسمية هذا النوع الرائع والمهدد من ضفادع جريتا ثونبرغ.

من جهة أخرى، انتقدت ثونبرغ المراهقة مؤخراً جو بايدن في مقابلة حيث قالت أنه من الغريب اعتبار الرئيس قائداً لتغير المناخ عندما ترى ما تفعله إدارته.

زعمت ثونبرغ، 18 عاماً، أنّ إدارة بايدن اتخذت بالفعل إجراءات تزيد من تفاقم أزمة المناخ على الرغم من وعدها بمكافحة تغير المناخ كجزء من خطته لثورة الطاقة النظيفة.

“تقوم الولايات المتحدة بالفعل بتوسيع البنية التحتية للوقود الأحفوري. لماذا تفعل الولايات المتحدة ذلك؟”: تساءلت ثونبرغ، متحدثة إلى كيه كيه أوتيسن من صحيفة واشنطن بوست.

كما انتقدت الطالبة قادة المناخ في العالم لوضعهم مسؤولية القتال من أجل البيئة على الشباب.

وأضافت: “لا ينبغي أن يقع على عاتقنا نحن النشطاء والمراهقين الذين يريدون فقط الذهاب إلى المدرسة لرفع هذا الوعي وإبلاغ الناس بأننا نواجه بالفعل حالة طوارئ.”

حددت إدارة بايدن أهدافاً طموحة للحد من التلوث وانبعاثات غازات الدفيئة، بما في ذلك الوصول إلى الكهرباء النظيفة بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2035 وصافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

ومع ذلك، كان الرئيس يكافح الارتفاع الناجم عن الوباء في أسعار الغاز، مما أدى إلى زيادة إنتاج النفط العالمي. كما أنه لم يتابع بعد وعده في حملته الانتخابية باتخاذ إجراءات صارمة ضد تأجير النفط والغاز الجديد على الأراضي الفيدرالية.

لا يقتصر غضب ثونبرغ على إدارة بايدن.

فهي انتقدت أيضاً قمة الأمم المتحدة للمناخ في تشرين الثاني، والمعروفة باسم COP26، باعتبارها ‘حدث للعلاقات العامة’ و ‘فاشلة’.

وأشارت ثونبرغ إلى أنّ القادة لم يتمكنوا من تأمين التمويل للصندوق الأخضر للمناخ، الذي أنشئ لدعم جهود البلدان النامية في الاستجابة لتحدي تغير المناخ.