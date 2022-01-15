شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المزيد من الأخبار السيئة القادمة لعملاء Cybertruck Tesla.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يضطر عملاء Tesla Cybertruck الذين كانوا يأملون في قيادة شاحنتهم المستقبلية على طول الطريق السريع هذا العام إلى الانتظار حتى عام 2023 على الأقل، وفقا لتقرير digitartlend التقنى.

وقال مصدر، إن أحدث تأخير فى عدة تأخيرات نتجت عن تعديل المهندسين في تصميم Cybertruck، مع استهداف الإنتاج الأولى للربع الأول من العام المقبل.

وتم دعم هذا الادعاء من خلال التغيير الأخير الذى أجرته Tesla للنص على صفحة منتج Cybertruck حيث أزال العام من الرسالة، "ستكون قادرًا على إكمال التكوين الخاص بك مع اقتراب الإنتاج فى عام 2022"، بحيث يقرأ الآن أنت سيكون قادرًا على إكمال التهيئة مع اقتراب الإنتاج ".

كان من المتوقع أن تبدأ Tesla الإنتاج على نطاق واسع لشاحنة Cybertruck الكهربائية بالكامل بحلول نهاية عام 2021، ولكن فى أغسطس، تراجع التاريخ إلى أوائل عام 2022 .

لم تكشف تسلا بعد عن سبب - أو أسباب - التأخير، على الرغم من أن مصدر رويترز يشير إلى تغييرات التصميم للسيارة من المحتمل أيضًا أن يكون النقص العالمي في الرقائق قد أثر على الإنتاج - وهو الأمر الذي ألمح إليه إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla فى تغريدة في نوفمبر ، بينما قد تكون المشكلات في مصنع تكساس المكلف ببناء Cybertruck عاملاً أيضًا.

وتتجه الأنظار الآن إلى مكالمة أرباح Tesla فى 26 يناير ، حيث من المتوقع أن يقدم الرئيس التنفيذي Elon Musk خارطة طريق منتج محدثة لشركة صناعة السيارات.

وتشير التقديرات إلى أن Tesla قد تلقت أكثر من مليون طلب مسبق لشاحنة Cybertruck فى الوقت الحالى ، ويطلب من العملاء دفع وديعة قابلة للاسترداد بقيمة 100 دولار مقابل مكانهم فى الطابور ، حيث لا يزال متجر Tesla عبر الإنترنت يقبل الطلبات.

وقال ماسك الصيف الماضي إن الشاحنة "تبدو وكأنها صُنعت بواسطة كائنات فضائية من المستقبل" وأن تصميمها الغريب يعني أن هناك "فرصة ما في أن تتعطل Cybertruck".

ولكن بدلاً من التصميم، قد يتضاءل الصبر الذي يفعله مع بعض العملاء، خاصة مع اقتراب صانعي السيارات المتنافسين من إطلاق سيارات بيك آب كهربائية خاصة بهم، وإن كانت تقليدية، والتي قد تغري البعض بالتبديل.

ويصف تسلا شاحنة Cybertruck بأنها "ذات فائدة أفضل من الشاحنة ذات الأداء الأعلى من السيارة الرياضية، تتوفر الشاحنة الكهربائية فى ثلاثة إصدارات تتراوح أسعارها بين 39900 دولار و 69900 دولار اعتمادًا على ميزات مثل عدد المحركات الكهربائية وسعة السحب والمدى.