تكنولوجيا: مايكروسوفت تتوقف عن صنع أجهزة Xbox One والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير إعلامية إن مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا توقفت عن تصنيع جميع أجهزة Xbox One، ووفقًا لـ The Verge، أوقفت الشركة في الأصل Xbox One X و Xbox One S الرقمي قبل إطلاق Xbox Series X، ثم توقفت بهدوء عن تصنيع Xbox One S في نهاية عام 2020.

ونقلت صحيفة The Verge عن سيندي ووكر، كبيرة مديري تسويق منتجات وحدة التحكم Xbox ، قوله: "للتركيز على إنتاج Xbox Series X / S، أوقفنا الإنتاج لجميع وحدات تحكم Xbox One بحلول نهاية عام 2020".

ووفقًا للتقرير ، يبدو أن الشركة قادرة على تلبية الطلب على أجهزة Xbox Series S البالغة 299 دولارًا، وفي حديثه بعد إطلاق Xbox Series X / S في عام 2020 ، قال رئيس Xbox Phil Spencer لموقع The Verge أن الشركة قامت ببناء المزيد من وحدات تحكم Xbox Series X أكثر من Series S ، ولكن في النهاية ستفوز نقطة السعر الأقل من السلسلة S .

ونقل عن سبنسر قوله "يمكننا بالفعل بناء المزيد من شرائح السلسلة S في نفس مساحة القالب (الشريحة) كما يمكننا تصنيع Series X".