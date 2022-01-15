علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: مايكروسوفت تتوقف عن صنع أجهزة Xbox One

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتوقف عن صنع أجهزة Xbox One والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير إعلامية إن مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا توقفت عن تصنيع جميع أجهزة Xbox One، ووفقًا لـ The Verge، أوقفت الشركة في الأصل Xbox One X و Xbox One S الرقمي قبل إطلاق Xbox Series X، ثم توقفت بهدوء عن تصنيع Xbox One S في نهاية عام 2020.

 

ونقلت صحيفة The Verge عن سيندي ووكر، كبيرة مديري تسويق منتجات وحدة التحكم Xbox ، قوله: "للتركيز على إنتاج Xbox Series X / S، أوقفنا الإنتاج لجميع وحدات تحكم Xbox One بحلول نهاية عام 2020".

 

ووفقًا للتقرير ، يبدو أن الشركة قادرة على تلبية الطلب على أجهزة Xbox Series S البالغة 299 دولارًا، وفي حديثه بعد إطلاق Xbox Series X / S في عام 2020 ، قال رئيس Xbox Phil Spencer لموقع The Verge أن الشركة قامت ببناء المزيد من وحدات تحكم Xbox Series X أكثر من Series S ، ولكن في النهاية ستفوز نقطة السعر الأقل من السلسلة S .

 

ونقل عن سبنسر قوله "يمكننا بالفعل بناء المزيد من شرائح السلسلة S في نفس مساحة القالب (الشريحة) كما يمكننا تصنيع Series X".

 

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا