شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحدث تطبيق Your Phone التابع لها لتجربة اتصال أفضل على ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل تطبيق Your Phone على ويندوز 11 على تجربة اتصال جديدة، حيث أكدت الشركة أن تطبيق Your Phone سيتلقى تحديثًا جديدًا مع ويندوز 11 build 22533 والذي سيحسن تجربة الاتصال.

ويدور التحديث حول تحديث العناصر المرئية لشاشة الاتصال لتطبيق Your Phone، ويجلب التحديث تحديثًا مرئيًا إلى حوار المكالمات الخاص بالتطبيق وواجهة مستخدم جديدة للإطار المنبثق للاتصال المستمر بتصميم جديد وأيقونات وخطوط وما إلى ذلك.

ويجعل تحديث التصميم بالكامل تطبيق Your Phone متوافقًا مع المظهر الحالي لواجهة مستخدمي ويندوز 11، ومن المهم أيضًا ملاحظة أن الوظيفة العامة المتعلقة بالاتصال ستظل كما كانت من قبل.

ولاحظ أيضًا أن تطبيق Your Phone المحدث متاح حاليًا لأعضاء ويندوز Insider Preview الذين قاموا بتثبيت أحدث إصدار من نظام التشغيل ويندوز 11، واعتبارًا من الآن ، ليس من الواضح متى ستطرح مايكروسوفت تطبيق Your Phone المحدث لمستخدمي ويندوز 11 غير المطلعين.