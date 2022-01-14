شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا..اكتشاف أنقاض مدينة تجارية قديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف علماء الآثار البريطانيون مدينة تجارية رومانية غنية، خلال مسحهم لحقل بالقرب من نورثهامبتونشاير، يمر عبره خط سكك الحديد HS2 الذى يربط بين لندن وبرمنغهام، وفقا لتقرير روسيا اليوم.

وتشير صحيفة Guardian، إلى أن العلماء اكتشفوا هذه المدينة الرومانية القديمة على عمق نصف متر تحت طبقة ترابية، وقد فاق هذا الاكتشاف توقعات العلماء.

وتضيف، اكتشف العلماء طريقا عرضه عشرة أمتار ومباني سكنية وصناعية وأكثر من 300 قطعة نقدية معدنية وما لا يقل عن أربعة آبار

وكان يوجد في هذا المكان قبل الغزو الروماني عام 43 ميلادية، قرية، توسعت بعد الاحتلال الروماني، وبنيت فيها وغيرها من المناطق الزراعية والصناعية، مساكن حجرية.

وتشير الطريق المكتشفة، إلى أن المدينة كانت مركزا تجاريا كبيرا، لأن عرض الطرق في المراكز السكنية في عهد الإمبراطورية الرومانية كان 4-5 أمتار. لذلك فإن عرض الطريق المكتشفة يثير الاهتمام. كما كان نهر شارويل المجاور للمكان طريقا تجاريا مائيا.

وتشير القطع النقدية المكتشفة والوزنات المستخدمة في الموازين، إلى وجود نشاط تجاري كبير.

وقد عثر علماء الآثار في هذا المكان أيضا على مجوهرات وأوان زجاجية وخزفية جلبت من بلاد الغال.