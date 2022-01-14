شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء ينشأون الخريطة الأكثر تفصيلاً للكون 3D وتحتوى على ملايين المجرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم تعاون دولي من العلماء، بقيادة مختبر لورانس بيركلي الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية في كاليفورنيا، مسح فلكى لإنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد مفصلة بشكل هائل للكون من شأنها أن تساعد في شرح الطاقة المظلمة، حيث أكملت أداة التحليل الطيفي للطاقة المظلمة (DESI) أول سبعة أشهر من المسح الذي من المتوقع أن يستغرق ما مجموعه خمس سنوات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يجري حاليًا إنشاء الخريطة الأكثر تفصيلاً ثلاثية الأبعاد (3D) للكون، حيث كشف علماء الفيزياء الفلكية عن تفاصيل أول 7.5 مليون مجرة من أصل 35 مليونًا.

ولعل الهدف من المشروع هو تسليط الضوء على الطاقة المظلمة الغامضة، وهي القوة التي تشكل 68٪ من الكون وتعمل على تسريع تمدده، وستسمح الخريطة لعلماء الفلك بفهم كيف بدأ الكون، وإلى أين يتجه بعد ذلك، بما في ذلك ما إذا كان سيتمدد إلى الأبد أو ينهار أو ينفصل.

قال عالم المشروع الدكتور جوليان جاي من جامعة كاليفورنيا ببيركلي، إن الفريق كان يرى أنماطًا وهياكل في جميع أنحاء الكون من خلال الخريطة الجديدة، وفي توزيع المجرات في الخريطة ثلاثية الأبعاد، توجد مجموعات ضخمة وخيوط وفراغات، وهم أكبر الهياكل في الكون، مضيفا "لكن في داخلهم، تجد بصمة للكون المبكر للغاية، وتاريخ توسعها منذ ذلك الحين."

كما قال البروفيسور كارلوس فرينك، من جامعة دورهام، والذي يشارك أيضًا في المشروع، إنه على الرغم من كونه في مراحله الأولى، إلا أن العلماء بدأوا بالفعل في فتح آفاق جديدة.

وأوضح فرينك،"DESI تفتح بالفعل آفاقًا جديدة في إنتاج خريطة الكون هذه والتي هي أكثر خريطة تفصيلية رأيناها على الإطلاق".

وأضاف فرينك، "سيساعدنا هذا في البحث عن أدلة حول طبيعة الطاقة المظلمة، لكننا سنتعلم أيضًا المزيد عن المادة المظلمة والدور الذي تلعبه في كيفية تشكل المجرات مثل مجرة درب التبانة وكيف يتطور الكون".