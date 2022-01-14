شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. إنفاق المستخدمين 2.3 مليار دولار على تيك توك خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمر الإنفاق الاستهلاكي العالمي في TikTok في النمو، حيث أنفق المستخدمون ما يقرب من 2.3 مليار دولار العام الماضي في تطبيق الهاتف، والذي يتضمن إصدار iOS من موقعه الصيني Douyin.

ويمثل هذا الرقم نموًا بنسبة 77 في المائة على أساس سنوي من 1.3 مليار دولار في عام 2020، وفقًا لتقارير Sensor Tower، حيث بلغ إنفاق المستهلكين في منصة الفيديو القصيرة لشركة ByteDance 824.4 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2021، أي أكثر من ضعف مبلغ 382.4 مليون دولار الذي تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2020.

وعلى الرغم من أن الصين لا تزال أكبر سوق لـ TikTok من حيث الإنفاق الاستهلاكي، فقد تضاءلت حصتها بشكل كبير، وفي الربع الرابع من عام 2021 ، جاء 57 في المائة من الإنفاق من المستخدمين الصينيين ، في حين مثل متجر التطبيقات الصيني 85 في المائة من الإنفاق داخل التطبيق في الربع الرابع من عام 2020.

وحافظت الولايات المتحدة على مرتبتها باعتبارها المصدر الثاني لتوليد الإيرادات لـ TikTok ، مع تزايد حصتها في الإنفاق على أساس سنوي، وفي الربع الرابع من عام 2021 ، أنفق المستهلكون الأمريكيون ما يقرب من 110 ملايين دولار على التطبيق، وهو ما يمثل 13 في المائة من الإيرادات العالمية.

وكان هذا أعلى بخمس نقاط مما كان عليه في الربع الرابع من عام 2020 عندما كانت الولايات المتحدة مسؤولة عن 29.6 مليون دولار أو حوالي 8 في المائة من الإنفاق العالمي، وفي يونيو 2020 ، حظرت الحكومة الهندية تطبيق الفيديو القصير الشهير TikTok وسط توترات حدودية مع الصين.