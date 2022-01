شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول فيديو على يوتيوب يتخطى 10 مليارات مشاهدة.. الأطفال السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط قائمة مقاطع الفيديو المشهورة والشعبية للغاية مع المشاهدات بالملايين وبضعة مليارات، ظهر مقطع فيديو واحد يحكمهم جميعًا عندما يتعلق الأمر بالمشاهدات وقد تجاوز هذا الفيديو 10 مليارات مشاهدة ، ليصبح أول فيديو على يوتيوب يحقق ذلك.

الفيديو هو لأغنية الأطفال "Baby Shark"، حيث أصبح أول فيديو على يوتيوب يصل إلى علامة 10 مليارات مشاهدة، وفي نوفمبر 2020 ، حقق "Baby Shark" لقب فيديو يوتيوب الأكثر مشاهدة على الإطلاق.

واستمرارًا لشعبيته ، وصل الفيديو إلى معلم آخر الآن، وفي وقت كتابة هذا التقرير ، حصل الفيديو على 10,007,745,757 مشاهدة على يوتيوب و 32 مليون إعجاب.

وكان على Baby Shark أن يتعامل مع شعبية أغنية Despacito للويس فونسي في رحلته إلى القمة، حيث حصل ديسباسيتو على التاج مع 7.7 مليار مشاهدة قبل أن يأتي بيبي شارك ويخلعه عن العرش.

والآن، يبدو أن Despacito يحتاج إلى زيادة جديدة في شعبيته للحاق بـ Baby Shark إذا كان يريد البقاء في السباق، وعندما يتعلق الأمر بمقاطع الفيديو الموسيقية الأكثر مشاهدة على يوتيوب، فإن Ed Sheeran’s Shape of You (الفيديو الموسيقي الرسمي) يقع خلف Despacito مباشرة، ويليه See You Again بواسطة Wiz Khalifa مع Charlie Puth (الفيديو الرسمي)، وكلاهما لهما 5.5 مليار و5.3 مليار مشاهدة على التوالي في 11 يناير 2022.