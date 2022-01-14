شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Meta تتيح ميزة "قفل ملفك الشخصى" لمزيد من الأشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت Meta الشركة الأم لفيس بوك ميزة جديدة للمستخدمين تعرف بـ"قفل ملفك الشخصي"، وذلك في إطار تعزيز الشركة لخيارات الأمان والخصوصية المتاحة لمستخدمي فيس بوك للتأكيد بشكل أكبر على التزام الشركة بخصوصية المستخدمين.

وكشفت الشركة عن أن هذه الميزة مفيدة للمستخدمين وخاصة السيدات، الذين يرغبون في مزيد من التحكم في تجربتهم على تطبيق فيس بوك، حيث يمكن الوصول إلى هذه الخاصية الآن في 7 بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مصر، العراق، المغرب، المملكة العربية السعودية، السودان، تركيا، والإمارات العربية المتحدة.

حيث تمنع هذه الميزة الأخرين من الوصول إلى ملفك الشخصي، مما يسمح لك بإدارة تجربة تطبيقك الخاصة بطريقة تشعرك بالراحة، ومع تفعيل هذه الخاصية، لا يمكن لغير الأصدقاء تكبير، مشاركة، أو تنزيل صورة ملفك الشخصي أو صورة الغلاف.

كما أنهم لن يكونوا قادرين على رؤية أي صور قمت بنشرها على صفحة اليوميات الخاصة بك في أي وقت (المنشورات السابقة والجديدة على حد سواء)، ويمكن للسيدات على وجه الخصوص الآن التحكم فيمن يرى معلوماتهن الخاصة ومنع الغرباء من إساءة استخدامها



كيفية استخدام ميزة "قفل ملفك الشخصي" كيفية استخدام ميزة "قفل ملفك الشخصي" - لتمكين هذه الخاصية الجديدة، ما عليك سوى النقر على النقاط الثلاث تحت اسمك.

- في القائمة المنبثقة عن النقاط الثلاث، ستشاهد خيار قفل ملفك الشخصي، انقر عليه

- ستعرض لك هذه الصفحة التالية كيفية عمل القفل، مع خيار قفل ملفك الشخصي في الأسفل. انقر عليه.

- ملفك الشخصي مقفل الآن

- يمكنك أيضاً النقر على 'الإعدادات والخصوصية' ثم 'الجمهور والرؤية' و'قفل الملف الشخصي' لتحقيق نفس النتيجة.





كيفية إلغاء قفل ملفك الشخصي كيفية إلغاء قفل ملفك الشخصي - عند تفعيل خيار قفل ملفك الشخصي، سترى الآن خيار "إلغاء قفل ملفك الشخصي".

- اضغط عليه واضغط على "إلغاء قفل" على الشاشة التالية.

- سترى موجزاً حول كيفية عمل إلغاء قفل ملفك الشخصي، و خيار لإلغاء قفل ملفك الشخصي في الأسفل

- انقر عليه وسيتم إلغاء قفل ملفك الشخصي.

تذكر أنك لن تتمكن من عمل أي منشورات عامة أثناء استخدام هذه الخاصية، ويتم ذلك لتجنب أي منشورات عرضية.