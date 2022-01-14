تسريب صور حقيقية لجهاز Galaxy Tab S8 القادم قريبًا

Galaxy Tab S8 هو جهاز سامسونج اللوحي القادم والذي ننتظره خلال عام 2022، التابلت الجديد يعود لإنعاش خط سامسونج للاجهزة اللوحية بعد الجيل السابع من أجهزتها اللوحية الممتازة، سامسونج تبذل مجهودًا لتضع لأجهزة اندرويد اللوحية قيمة في سوق الأجهزة اللوحية، بما اني مستعمل لتابلت من سامسونج فيمكن الجزم بأن سامسونج نوعًا ما تنجح في ذلك، ننتظر الإصدار الجديد من أجهزتها اللوحية، هل ستكون جيدة؟ هذا ما نبحث عنه من التسريبات، في هذا المقال نعرض آخر التسريبات.

تسريب صور Galaxy Tab S8 الجديد

تم تسريب صور حديثة لجهاز سامسونج اللوحي الجديد والذي ننتظره قريبًا، يتضح من الصور صدور الجهاز بـ3 نسخ مختلفة، نسخة عادية بأصغر حجم Tab S8، ثم نسخة أكبر Galaxy Tab S8 Plus، ونسخة عملاقة يُسرب انها ستصل الى 14.6 بوصة باسم Tab S8 Ultra، خطة سامسونج تبدو غريبة هذا العام بثلاثة أجهزة، النسخة العادية ستكون بحجم 11 بوصة والبلس بحجم 12 بوصة، حتى الآن سامسونج لم تعلن عن أي مخططات من أجل الأجهزة الجديدة لكن كل ما نعلمه اننا سنرى أجهزة بمواصفات هواتف 2022 الرائدة، معالج مثل Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 بالتأكيد سيكون في هذه الأجهزة

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يُتوقع ان صدرت الأجهزة بأن تصدر مصاحبة لأجهزة Galaxy S22 الرائدة القادمة، لكن لا شيء مؤكد بعد فسامسونج تعمل على انهاء كل الأوراق والتصريحات اللازمة لهذه الأجهزة لتُصدرها خلال الأسابيع القادمة، عائلة الأجهزة اللوحية من سامسونج كالعادة تكون هي الأجهزة المُحركة لسوق الأجهزة اللوحية بالنسبة لأندرويد فلننتظر هذه الأجهزة.

صورة Galaxy Tab S8

صورة Galaxy Tab S8 Plus

صورة Galaxy Tab S8 Ultra

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