تكنولوجيا: "TSMC" تحقق أرباحًا قياسية فى الربع الرابع من عام 2021

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الرقائق التايوانية TSMC اليوم الخميس، عن زيادة بنسبة 16.4٪ في أرباح الربع الأخير إلى مستوى قياسي، بفضل الطلب العالمي الضخم على أشباه الموصلات، وقالت إنها تتوقع إنفاق ما لا يقل عن الثلث أكثر من العام الماضي لصنع رقائق متقدمة.

وأدى الطلب المتزايد على أشباه الموصلات المستخدمة في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأدوات خلال جائحة COVID-19 إلى أزمة حادة في الرقائق، مما أجبر مصنعي السيارات والإلكترونيات على خفض الإنتاج ، لكنه أبقى على دفاتر الطلبات ممتلئة في TSMC وصانعي الرقائق الآخرين.

وقالت شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) ، وهي مورد رئيسي لشركة Apple Inc ولديها عملاء أيضًا مثل Qualcomm Inc ، إنها تتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي إلى ما بين 40 مليار دولار و 44 مليار دولار هذا العام. في العام الماضي أنفقت 30 مليار دولار.

وأعلن TSMC في عام 2021 عن خطة توسع بقيمة 100 مليار دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة ، حيث تعمل التقنيات الجديدة مثل تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس (5G) وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أيضًا على زيادة الطلب على الرقائق.

وصرح الرئيس التنفيذي سي سي وي في إيجاز عن الأرباح عبر الإنترنت يوم الخميس ، بأن الشركة تدخل "فترة نمو هيكلي أعلى" ، بدعم من الطلب القوي على الرقائق من التقنيات الجديدة بما في ذلك 5G.

وقال وي إن TSMC ، الشركة المدرجة الأكثر قيمة في آسيا وأكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم ، تتوقع أن تظل القدرة شحيحة هذا العام وأن يستمر الطلب على المدى الطويل.

وكتب المحللون في Fubon Research ومقرها تايبيه في مذكرة في أوائل يناير: "مع سعة مسبك محملة بالكامل ، تظل توقعات الطلبات على المدى القريب لشركة TSMC جيدة"، ويتوقع TSMC أن تكون عائدات الربع الأول في حدود 16.6 مليار دولار إلى 17.2 مليار دولار ، مقارنة بـ 12.92 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. بالنسبة للعام ، من المتوقع أن ينمو في نطاق متوسط ​​إلى مرتفع بنسبة 20٪ بالدولار الأمريكي.

وفي الربع من أكتوبر إلى ديسمبر ، ارتفعت الإيرادات بنسبة 24.1٪ لتصل إلى 15.74 مليار دولار. وارتفع صافي الربح إلى 166.2 مليار دولار تايواني (6.01 مليار دولار أمريكي) من 142.8 مليار دولار تايواني قبل عام، وكان ذلك أعلى من متوسط ​​161.6 مليار دولار تايواني من 22 محللاً جمعتها Refinitiv.

اكتسبت أسهم TSMC حوالي 7 ٪ حتى الآن هذا العام ، مما يمنحها قيمة سوقية تبلغ 618 مليار دولار. أغلق السهم على ارتفاع بنسبة 0.15٪ يوم الخميس قبل الإعلان عن النتائج المالية ، وهو أداء أقل قليلاً من أداء السوق الأوسع الذي أغلق على ارتفاع بنسبة 0.33٪.