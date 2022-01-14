شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Fortnite تعود أخيرا إلى أجهزة Apple عبر GeForce Now والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Nvidia، الخميس، أنها أعادت لعبة Fortnite إلى منصات Apple مع إصدار تجريبى مفتوح على أجهزة Android وiOS من خلال خدمة الألعاب السحابية Nvidea GeForce Now، وسيتم إجراء هذا الاختبار لفترة محدودة على تطبيق Nvidea GeForce Now Android ومتصفح الويب iOS Safari، ومن الملاحظ أنه متصفح ويب Apple وليس تطبيقًا.

ويمكن لأعضاء GeForce Now الاشتراك في الإصدار التجريبي المفتوح قبل أن يبدأ الأسبوع المقبل، ومع ذلك هناك مساحة محدودة متاحة، لذلك لن يتلقى كل من يقوم بالتسجيل دعوة بالضرورة، ويمكن لأولئك الذين يرغبون في المشاركة ولكن ليس لديهم حساب Nvidea GeForce Now، التسجيل مجانًا.

ولا تكلف خدمة الألعاب السحابية من Nvidia أي شيء مقابل اشتراكها الأساسي، على الرغم من أن المستويات المدفوعة توفر المزيد من الامتيازات مثل فترات أطول للجلسات وإمكانية الحصول على رسومات عالية الدقة.

وعلى الرغم من أن GeForce Now تقدم خيارات للكمبيوتر الشخصي والجوال إلا أن الإصدار التجريبي من Fortnite مخصص خصيصًا للأجهزة المحمولة وتنفذ عناصر التحكم باللمس.

كما أن عودة Fortnite إلى iOS بهذه الطريقة الملتوية أمر غريب بالنظر إلى العداء الأخير لشركة Apple وEpic Games من العام الماضي، وأزالت Apple Fortnite من متجر التطبيقات الخاص بها في عام 2020 لخرق اتفاقية المطور الخاصة بها وإنشاء نظام يمنع Apple من الحصول على جزء من إيراداتها من عمليات الشراء داخل التطبيق.

وتصاعد الحادث إلى قضية Apple vs. Epic الشهيرة، والتي تحولت إلى حد ما إلى معرض عبر الإنترنت، ونتيجة لذلك ظلت Fortnite محظورة من متجر التطبيقات، وزعم تود سويني أن شركة أبل أدرجت Fortnite في القائمة السوداء من واجهة المتجر لمدة خمس سنوات.

وليس من الواضح بالضبط متى سيبدأ الإصدار التجريبي من Fornite الأسبوع المقبل، ولا يزال بإمكان المعجبين المهتمين الاشتراك فى قائمة الانتظار من خلال موقع Nvidia الإلكترونى.