شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إل جى CLOi ServeBot تقدم روبوتا للعمل بالمطاعم فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تنصدم إذا قدم لك أحد الروبوتات الطعام عندما تتناوله خارج المنزل فى المطاعم أثناء قضاء يوم إجازتك. ووفقا لتقرير engaded تقدم إل جى CLOi ServeBot روبوتا إلى الولايات المتحدة يمنح الفنادق والمطاعم والمتاجر آلة شبه مستقلة يمكنها نقل ما يصل إلى 66 رطلاً من الطعام والبضائع الأخرى عبر مساحة مزدحمة.

بينما يتعين على البشر برمجة الخرائط مسبقًا وتعيين الوجهات، ويمكن للروبوت استخدام كاميرا ثلاثية الأبعاد وLiDAR وأجهزة استشعار لتفادى الأشخاص واكتشاف ما إذا كان شخصا ما قد أزال عنصرًا من طلبه من خلال الخرائط.

ومثل روبوتات CLOi الأخرى، يستخدم ServeBot شاشته التي تعمل باللمس مقاس 9.2 بوصة لوضع وجه ودود للضيوف وأخذ المدخلات، كما أنه ليس سريعًا عند 2.2 ميلا في الساعة، لكن استخدامه المستمر لمدة 11 ساعة يجب أن يكون كافيًا ليوم عمل طويل.

وهذا ليس أول روبوت من LG يعبر إلى الولايات المتحدة، حيث جلبت شركة التكنولوجيا الكورية روبوتها المطهر للأشعة فوق البنفسجية - سي إلى الولايات المتحدة في عام 2021، ومع ذلك قد يكون التوقيت مناسبًا تكافح الشركات الأمريكية مع مزيج من النقص في الوظائف (خاصة في الأدوار الخدمية) والوباء المتطور الذى يضيف خطرًا على طاولات الانتظار أو إدارة مكتب استقبال الفندق.

ولن يحل ServeBot محل العمال البشريين تمامًا، ولكنه قد يقلل من حدة النقص في الوظائف ويقلل من تعرض العمال الذين يضطرون في كثير من الأحيان إلى التعامل مع الجمهور.