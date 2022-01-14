علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. اعرف الاختلافات بين iPhone 13 Pro وآيفون 7

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القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن سلسلة آيفون 13 الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 Pro من أبل واحد من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف آيفون 7 كما يلى:
هاتف iPhone 13 Pro

الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED. 

 

دقة الشاشة: بدقة 2532 × 1170 بيكسل.

 

المعالج: معالج A15 Bionic.

 

الذاكرة الداخلية: 500GB.

 

نظام التشغيل: ( iOS 15.x) .

 

البطارية: بقوة 3125 mAh.

 

الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابكسل.

 

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

 

هاتف آيفون 7

نظام التشغيل: يعمل بنظام  iOS 10

أبعاد الهاتف: 138.3×67.1×7.1 ملم

 

مساحة الشاشة: شاشة 4.7 بوصة

 

دقة الشاشة: 750×1334 بيكسل

 

الكاميرا الخلفية: كاميرا 12ميجا بيكسل

 

الكاميرا الأمامية: كاميرا امامية 7 ميجا بيكسل

 

المعالج: بمعالج Apple A10 Fusion

 

الرامات: 2 جيجا بايت

 

الذاكرة الداخلية: 256 جيجا بايت

 

البطارية: بقوة 1960 mAh

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MO Nasa

MO Nasa

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