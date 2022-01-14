تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. اعرف الاختلافات بين iPhone 13 Pro وآيفون 7

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن سلسلة آيفون 13 الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 Pro من أبل واحد من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف آيفون 7 كما يلى:هاتف iPhone 13 Pro

الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.