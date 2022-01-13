شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا يجب عليك تحديث أيفون و أيباد الآن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أبل في طرح تحديثات iOS 15.2.1 و أيبادOS 15.2.1 لمستخدمي أيفون و أيباد، حيث أن التحديث متاح لأجهزة أيفون 6s والإصدارات الأحدث، و أيباد Pro (جميع الموديلات) ، و أيباد Air 2 والإصدارات الأحدث ، و أيباد من الجيل الخامس والإصدارات الأحدث ، و أيباد mini 4 والإصدارات الأحدث ، وiPod touch (الجيل السابع) عبر التحديث عن بعد في تطبيق الإعدادات على الجهاز.

ويمكنك التحقق مما إذا كنت قد تلقيت التحديث بالانتقال إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج، وإذا كنت قد تلقيت التحديث ، يمكنك تثبيته في هاتفك من نفس الصفح، لكن ضع في اعتبارك أن التحديث لا يظهر فورًا للتنزيل لكل مستخدم.

ويعد هذا تحديثًا بسيطًا جدًا للأجهزة ولكنه يعالج ثغرة أمنية يمكن أن تجعل جهاز أبل أيفون أو أيباد غير قابل للاستخدام تمامًا.

لماذا يجب عليك تحديث أيفون و أيباد الآن تم اكتشاف الثغرة الأمنية من قبل الباحث الأمني ​​تريفور سبينيولاس العام الماضي. كما أوضح الباحث في منشور مدونته ، أضافت أبل حدًا لطول اسم ملحق منزلي مع iOS 15.1.

وبعد التحديث ، عندما يتم تغيير اسم جهاز HomeKit إلى سلسلة كبيرة (500000 حرف في اختبار الباحث) ، سيتم تعطيل أي جهاز يعمل بنظام iOS 15.1 أو أحدث ، حتى بعد إعادة التشغيل. تكشف المدونة أيضًا أنه سيتم تشغيل الخطأ مرة أخرى عند تسجيل الدخول مرة أخرى إلى حساب iCloud المرتبط بجهاز HomeKit بعد استعادة جهاز أيفون الخاص بك.

وتجدر الإشارة إلى أن الخطأ يمكن أن يؤثر أيضًا على المستخدمين الذين ليس لديهم أي جهاز أبل Home مضاف على أيفون الخاص بهم. يمكن أن يحدث هذا إذا قبلت دعوة إلى منزل يحتوي على جهاز HomeKit به سلسلة كبيرة مثل اسمه.

ومع التحديث الأخير ، أصلح عملاق التكنولوجيا هذا الخطأ، وبمجرد تثبيت iOS 15.2.1 أو أيبادOS 15.2.1 ، فأنت في مأمن من الثغرة الأمنية المذكورة. بصرف النظر عن هذا ، بدأت أبل أيضًا في نشر الإصدار التجريبي الثاني من iOS 15.3 و أيبادOS 15.3 للمطورين.