الأرصاد تحذر من منخفض جوي عنيف

الشارقة - اميمة ياسر - تتعرض الإسكندرية، لموجة من الطقس غير المستقر، يصاحبها رياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة وصلت إلى حد الصقيع، قبل ساعات من بدء نوة «الفيضة الكبرى».

ووفقا لمحافظة الإسكندرية، يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، إذ تبلغ درجة الحرارة على المحافظة، 16 درجة للعظمى و11 للصغرى، حيث بلغت سرعة الرياح 43 كم/ ساعة، واتجاهها جنوبية غربية، بينما حالة البحر مضطرب، إذ يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 إلى 3 أمتار، ودرجة الرؤية غائم جزئيا.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد، وبعض المدن المطلة علي البحر الأحمر، مثل حلايب وشلاتين ومرسي علم، يصاحبها سقوط الامطار على مناطق متفرقة، تمتد خلال الساعات القادمة الي محافظات الدلتا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بشأن حالة الطقس ودرجة الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الخميس 13 يناير وحتى يوم الثلاثاء 18 يناير على كافة مدن وأنحاء الجمهورية، موضحة أنه اعتبارا من غد الجمعة 14 يناير، تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية، ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

وحذرت الأرصاد من الخروج من المنازل بداية من اليوم، مشددة على عدم مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى، خاصة أن درجات الحرارة سوف تتراوح يوميا ما بين 1-5 مم/يوم، لهذا يجب أن نتجنب التواجد في أي أماكن صحراوية أو بعض الأماكن الخالية، بالأخص في فترة الليل.