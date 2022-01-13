شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ستغير واجهة المستخدم مع الساعات الذكية القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أنه يتم ارتداء معظم الساعات الذكية التي تعمل بنظام WearOS بشكل واتجاه معين، حيث يتم ارتداؤها بشكل مثالي على المعصم الأيسر بحيث يسهل الوصول إلى التاج أو الزر المادي بالجهاز من اليد اليمنى، وبينما لا يوجد ما يمنعه من ارتداء اليد اليمنى ، جربه وستلاحظ مدى إزعاج استخدام الأزرار.

حيث لا يدعم Google WearOS في الوقت الحالي قلب واجهة الساعة بزاوية 180 درجة، وهذا يعني أنه إذا كنت ترتدي ساعة ذكية على يدك اليمنى ، فإن اتجاه الجهاز يظل دون تغيير، لكن هذا قد يتغير قريبا. وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google ، تمكنت Google أخيرًا من حل المشكلة.

وتم الآن وضع علامة "تم الحل" على طلب الميزة في أداة تعقب مشكلات Google، حيث كتبت الشركة: "لقد نفذ فريق التطوير لدينا الميزة التي طلبتها وستكون متاحة على الأجهزة الجديدة في المستقبل"، ومع ذلك ، ستتوفر الميزة مع الأجهزة المستقبلية فقط، هذا يعني أن الأجهزة التي تعمل حاليًا على WearOS 3 لن تتمكن من قلب اتجاه واجهة المستخدم.

ولا يوجد جدول زمني يوضح متى سيكتسب WearOS القدرة على ارتدائه رأسًا على عقب، ولكن عندما يحدث ذلك ، فمن المتوقع أن يأتي في شكل تبديل في الإعدادات، ولعل أحد التحديات التي قد تحتاج إلى معالجة هو كيفية عكس WearOS اتجاه التمرير للتاج الدوار، ومن المحتمل أن تقوم أجهزة WearOS المستقبلية أيضًا بعكس مواضع الأزرار بأكثر من زر.