شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن حظر شخص ما على LinkedIn؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد LinkedIn هو أحد الأنظمة الأساسية الشائعة التي تتيح لك التواصل مع جهات اتصال مهنية وتوسيع شبكتك، وهناك أوقات تتلقى فيها دعوات من أشخاص لا تعرفهم أو لا ترغب في التواصل معهم.

ومن ثم ، تتيح لك المنصة حظر الشخص الذي يواصل إرسال الدعوات أو الرسائل إليك. عندما تحظر شخصًا ما على LinkedIn ، فلن تتمكن من الاتصال بهذا الشخص ولن يتمكن كل منكما من رؤية ملف تعريف كل منكما، وبالإضافة إلى ذلك ، يتيح لك LinkedIn حظر ما يصل إلى 1000 شخص.





هل يمكن لأي شخص معرفة ما إذا قمت بحظره على LinkedIn؟لا يتلقى الشخص الذي تم حظره أي إشعارات حول النشاط ما لم تشارك حساب المجند على LinkedIn مع هذا الشخص ، لذلك لا داعي للقلق بشأن التعليقات أو المشاعر الكارهة عندما تحظر شخصًا ما على LinkedIn.





عندما تحظر شخصًا ما على LinkedIn ، ما الذي يمكنه رؤيته؟إذا قمت بحظر عضو ، فسيتمكن من رؤية المعلومات التي نشرتها للعامة، يمكنك تغيير إعدادات ملف التعريف العام حسب تفضيلاتك.





كيف تحظر شخصًا ما على LinkedIn دون علمه؟قم بزيارة الملف الشخصي للشخص الذي تريد حظره. ثم انقر فوق الخيار "المزيد" وحدد الخيار "إبلاغ / حظر"، من النافذة المنبثقة ، حدد "حظر".





هل من الأفضل حظر أو إزالة شخص ما على LinkedIn؟إنه أفضل قرار لحظر مستخدم LinkedIn البغيض. بعد حظر شخص ما على LinkedIn ، لن يتمكن هذا الشخص من رؤية ملفك الشخصي ولن تتمكن من رؤية ملفه الشخصي.





هل يمكنني إزالة اتصال LinkedIn دون علمهم؟عند إزالة اتصال LinkedIn ، لن يتم إخطار الشخص. علاوة على ذلك ، سيتم أيضًا سحب أي توصية أو تأييد بينك وبين الشخص الذي أزلته كجهة اتصال.





هل يمكنك إخفاء عدد الاتصالات لديك على LinkedIn؟نعم ، يمكنك إخفاء اتصالاتك على LinkedIn، وللقيام بالشيء نفسه ، تحتاج إلى النقر فوق صورة ملفك الشخصي وتحديد الخيار "الإعدادات والخصوصية"، الآن ، قم بالتبديل إلى علامة تبويب الرؤية وتحقق من يمكنه رؤية زملائك. علاوة على ذلك ، حدد الخيار "أنت فقط" من القائمة المنسدلة.