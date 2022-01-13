الإعلان في CES 2022 عن بعض الهواتف المميزة

قبل أن نتحدث عن CES 2022 فلنعرف ماهو CES ؟ هو أكبر حدث تقني في العالم. على الرغم من أننا لا نرى الكثير من الهواتف الذكية في CES ، لا يزال هناك عدد قليل من عمليات اطلاق الهواتف الجديدة. مع وضع ذلك في الاعتبار ، قمنا بتجميع أفضل الهواتف في CES 2022. بدون مزيد من الكلام ، إليك أفضل الهواتف في CES 2022.

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Samsung Galaxy S21 FE

هاتف Samsung Galaxy S21 FE هو أفضل هاتف في CES 2022. إنه يحتوي على أفضل مواصفات مقارنة بالسعر افضل من أي هاتف تم إطلاقه خلال الحدث. كما أن سعره معقول للغاية: 699 دولارًا ، وهو نفس سعر هاتف Galaxy S20 FE لعام 2020.

هل هاتف Samsung Galaxy S21 FE يشبه Vanilla Galaxy S21 ؟

كما هو متوقع ، فإن Galaxy S21 FE – الذي يرمز إلى “Fan Edition” – يشبه إلى حد كبير Vanilla Galaxy S21. يستعير التصميم الجمالي ومعظم المواصفات بما في ذلك معالج Snapdragon 888. يقلل من بعض هذه المواصفات من أجل الحفاظ على السعر منخفضًا. على سبيل المثال ، يحتوي الطراز الأساسي على 6 غيغابايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائي ، ومجموعة الكاميرا أضعف قليلاً ، ومستشعر بصمات الأصابع بصري بدلاً من الموجات فوق الصوتية.

الهاتف يحتوي على بعض الأشياء المميزة

يحتوي على بطارية أكبر (4500 مللي أمبير) ، وشاشة أكبر ، ويتم اصداره بنظام Android 12. يعني هذا الجزء الأخير أنه سيتلقى إصدارًا إضافيًا من Android طوال عمره عند مقارنته بتشكيلة Galaxy S21 الأصلية. نعم لقد قرأت ذلك بشكل صحيح حيث سيحصل Galaxy S21 FE على إصدار أحدث من Android أكثر من Galaxy S21 Ultra.

OnePlus 10 Pro

على الرغم من إطلاق OnePlus 10 Pro في معرض CES 2022 ، إلا أنه تم إطلاق نصفه فقط. لم يفصح OnePlus عن جميع المعلومات حول الجهاز. بدلاً من ذلك ، أظهر ببساطة شكل الهاتف وورقة مواصفات لا تُظهر كل شيء.

كشف OnePlus عن الهاتف أثناء CES 2022، وهو مؤهل كواحد من أفضل الهواتف في CES 2022

حتى الآن ، إليك ما نعرفه عن 10 Pro. نعلم أنه يحتوي على كاميرا خلفية جديدة فريدة من نوعها ، كما هو موضح في الصورة أعلاه. نحن نعلم أنه يحتوي على Snapdragon 8 Gen 1 داخله. سيأتي أيضًا بشحن سلكي أسرع قليلاً عند 80 واط بدلاً من 65 واط.

معظم الميزات الأخرى المتعلقة بالهاتف غير معروفة أو مفهومة بشكل غامض. لا نعرف الكثير عن نظام الكاميرا حتى الآن ، ولا نعرف متى سيتم إطلاقه أو كم سيكلف. ولكن OnePlus سيكشف المزيد عن الهاتف خلال الأيام القليلة المقبلة.

TCL 30V

أطلقت TCL اثنين من الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة في CES 2022. ويعتبر TCL 30V هو الأفضل بين الهاتفين ، مع كون TCL 30XE ​​غير مدعوم بشكل كبير ، لذا يجب أن يجذب فقط المشترين الأكثر تقييدًا بالميزانية.

مواصفات TCL 30V

يحتوي TCL 30V على Snapdragon 480 داخله وتساعد مجموعة الشرائح الهاتف على تقديم دعم لكل من sub-6Hz و mmWave. قد لا يكون هذا مهمًا كثيرًا في الوقت الحالي نظرًا لأنه لا يزال من الصعب العثور على mmWave ، خاصة خارج الولايات المتحدة. ومع ذلك ، قد يكون ذلك ميزة في المستقبل.

تعتبر بقية مواصفات TCL V30 نموذجية إلى حد ما بالنسبة لهاتف في هذه الفئة: ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجا بايت ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت ، ونظام كاميرا ثلاثية مع عدسة واسعة للغاية وعدسة ماكرو.

TCL 30V هو حصري لشركة Verizon في الولايات المتحدة. لسوء الحظ ، لم تعلن TCL عن تاريخ إصدار الهاتف أو سعره. انطلاقا من مواصفاته ، فإننا نفترض أنه سيكون غير مكلف للغاية.

Nokia G400

كما هو الحال مع TCL 30V ، يوجد Nokia G400 بشكل أساسي كوسيلة غير مكلفة للوصول إلى شبكات 5G. بسعر 239 دولارًا فقط.

على عكس TCL 30V ، لا يدعم Nokia G400 اتصالات mmWave (إنها أقل من 6 جيجاهرتز فقط). بدلاً من ذلك ، قدمت HMD Global بعض المواصفات الرائعة ، مثل بطارية ضخمة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة وشاشة مقاس 6.6 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

بسعر 239 دولارًا ، يعد الحصول على بطارية بهذا الحجم ومعدل تحديث 120 هرتز واتصالات 5G صفقة جيدة بالتأكيد. قد يكون هذا أحد أفضل الأجهزة ذات الميزانية المحدودة لعام 2022.

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