“بالصور” سيارة متميزة ومذهلة من “نوبل” بقوة لا تصدق.. “550 حصانًا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 33 دقيقة

أعلنت شركة السيارات البريطانية “نوبل”، عن طرحها لسيارتها المتميزة والجديدة، “إم500” M500، بعد “إم600” التي طرحتها عام 2009.

وتعمل “إم500” بمحرك شحن توربيني “في6” من “فورد” سعة 3.5 لتر، بقوة حوالي 550 حصانًا، مع ناقل حركة يدوي ست سرعات.

الشركة لديها فقط نموذج أولي عملي في الوقت الحالي، ومن المنتظر أن يتم إنتاج المزيد منه تمهيداً لبدء عمليات التسليم الأولى للعملاء قبل نهاية العام ، وفقًا لمجلة Autocar العالمية المتخصصة في عالم السيارات.

وستستخدم سيارة نوبل M500 محرك V6 بسعة 3500 سي سي مزدوج التوربو من إنتاج شركة فورد الأمريكية سيولد قوة تصل الى 550 حصاناً (410 كيلووات)، مع ناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من ست سرعات من Graziano.

كما ستركب السيارة على هيكل أنبوبي فولاذي مع محرك مثبت في المنتصف خلف ركاب السيارة، حيث يستخدم هيكل السيارة الألواح المركبة المقواة بالزجاج، لكن نوبل تعتزم تقديم قطع من ألياف الكربون كخيار لتقليل الوزن.

تأتي سيارة M500 بتصميم مشابه لطراز M600 السابق بنسبة تصل الى حوالي 70% من خصوصاً تصميم الهيكل الخارجي، تأتي السيارتان بنفس الطول تقريباً، ولكن M500 أعرض ببضعة ملليمترات.

يزن النموذج الأولي M500 ما يقرب من 3086 رطلاً (1400 كجم)، ويمكن أن يصل الإصدار النهائي إلى 2756 رطلاً (1250 كيلوجرامًا) بفضل مكوناته الأخف وزناً، ويتم دعم نظام التوجيه هيدروليكياً ، حيث لا توجد فرامل مانعة للإنغلاق، ويساعد تخطيط تعليق عظم الترقوة المزدوج في كل زاوية على تجاوز المنعطفات.

ولم تحدد الشركة السعر النهائي للسيارة – ذات المقعدين – بعد، وعندما يبدأ الإنتاج، تأمل “نوبل” في تصنيع 50 وحدة منها سنويًا، حسبما ذكر موقع “أوتو كار”.