بعد حظر طويل.. تويتر يعود إلى نيجيريا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 48 دقيقة

بعد حظر استمر قرابة 7 أشهر، عاد تويتر للعمل بشكل طبيعي في نيجيريا، إثر اتفاق مطول مع السلطات شمل الضرائب.

وأعلنت الحكومة النيجيرية، أمس الأربعاء، أنها أنهت الحظر المفروض على تويتر، بعد حذف شبكة التواصل الاجتماعي تغريدة للرئيس محمد بخاري.

وحجبت نيجيريا موقع تويتر في يونيو/حزيران بعدما حذفت الشركة تغريدة للرئيس بخاري، ما أثار احتجاجا دوليا على حرية التعبير.

تغريدة الرئيس

وحظرت الشبكة بعدما حذفت الشركة الأمريكية تغريدة لبخاري كتب فيها “سنخوض الحرب معهم باللغة التي يفهمونها”، في إشارة إلى المسؤولين عن أعمال العنف التي كانت جارية في جنوب شرق نيجيريا.

وتتهم الحكومة الانفصاليين بالوقوف وراء أعمال العنف.

واعتبرت الشبكة الاجتماعية أن بخاري انتهك قواعد الاستخدام.

وأجري الحكومة وتويتر مفاوضات منذ ذلك الحين بشأن استعادة الخدمة بناء على مجموعة من الشروط.

الخضوع للضرائب واحترام القوانين

وجاء في بيان صادر عن مدير وكالة تطوير تكنولوجيا المعلومات في البلاد كاشف انوا عبدالله “الحكومة الفيدرالية النيجيرية طلبت مني إبلاغ الجمهور بأن الرئيس محمد بخاري وافق على رفع الحجب عن موقع تويتر في نيجيريا اعتبارا من الساعة 12 صباحا”.

وتقول السلطات النيجيرية إنه بعد أشهر من المفاوضات، وافقت تويتر على “كل الشروط التي حددتها الحكومة الفيدرالية” خصوصا فيما يتعلق بالضرائب وإدارة المحتويات التي لا تحترم قوانين نيجيريا.

ولم ترد الشركة الأمريكية على الفور على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا من بين الدول التي انضمت إلى الجماعات الحقوقية في إدانة حجب الموقع باعتباره مضرا بحرية التعبير في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.