لعشاق الألعاب.. شاشة جديدة ومميزة بدقة 4K من شركة إل جي “LG”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت شركة إل جي “LG” الكورية الجنوبية عن إطلاق شاشاته الجديدة والمميزة UltraGear 32GQ950

وأوضحت إل جي “LG” أن الشاشة الجديدة تأتي بقياس 32 بوصة وتتمتع بدقة وضوح 4K (3840 × 2160 بيكسل)، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 140 هرتز.

ويبلغ زمن الاستجابة 1 مللي ثانية، بينما تبلغ درجة السطوع 1000 قنديلة/ متر2 بفضل الاعتماد على تقنية VESA DisplayHDR 1000، وهو ما يضمن تباينا ديناميكيا للغاية.

وتم تزويد الشاشة الجديدة بفلتر ATW يقلل من توهج لوحة IPS عند عرض المحتويات الداكنة أو مع زوايا المشاهدة المائلة.

ومنتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كشفت شركة إل جي النقاب عن التلفاز الذكي StanbyME Smart TV الجديد، الذي يأتي مزودا بقدم تتيح إمكانية نصبه في أي مكان في المنزل.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن التلفاز الذكي StanbyME Smart TV الجديد يشتمل على شاشة لمسية قياس 27 بوصة يمكن ضبطها من حيث الارتفاع والميل مع إمكانية ضبطها على الوضع الرأسي أيضا.

كما تم تجهيز التلفاز الذكي StanbyME Smart TV الجديد ببطارية توفر فترة تشغيل تبلغ نحو 3 ساعات بدون توصيل التلفاز بمصدر التيار الكهربائي.

ويمكن عرض خدمات البث ومحتويات هواتف آيفون وهواتف أندرويد على الشاشة بشكل سلس، كما يمكن توصيل حاسوب بالشاشة عبر منفذ HDMI أو USB.