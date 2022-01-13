شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Gmail يصل إلى 10 مليارات عملية تنزيل من متجر Play.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خدمة Google Gmail تم إطلاقها فى 1 أبريل 2004، وفى عام 2022 حققت الخدمة إنجازًا جديدًا، حيث تم تنزيل 10 مليارات عملية تحميل على متجر Google Play، وهو رقم يمثل 53٪ من سوق البريد الإلكترونى فى الولايات المتحدة، وفقا لتقرير engadged.

وهذا يجعل Gmail هو التطبيق الرابع على متجر Play الذي يحقق هذا الكم، وكانت الثلاثة الأولى عبارة عن خدمات Google Play (مطلب تقريبًا لجميع هواتف Android التى تستخدم خدمات Google) و YouTube وخرائط Google.

واعتبارًا من 11 يناير يظهر متجر Google Play أن Google Chrome وبحث Google قد تجاوزا أيضًا علامة 10 مليار تنزيل، وفى الوقت نفسه تتأخر صور Google قليلاً، حيث تجاوزت 5 مليارات عملية تنزيل.

ويتوفر Gmail حاليًا بـ 72 لغة حول العالم، ويحتل تطبيق Gmail حاليًا المرتبة الثانية فقط في الولايات المتحدة بعد تطبيق البريد الإلكتروني من Apple iPhone باعتباره عميل البريد الأكثر شيوعًا، وفي أكتوبر 2018 بلغ عدد مستخدمي Gmail 1.5 مليار، ويميل Gmail إلى أن يكون مثبتًا مسبقًا على معظم أجهزة Android ، وبما أن معظم المستخدمين قد استخدموا هواتف ذكية متعددة على مدار حياتهم، فليس من المستغرب أن يستمر هذا الرقم في النمو بشكل مطرد.

وفى أبريل 2021 احتفظ Gmail بنسبة 27.2٪ من حصة سوق عميل البريد الإلكتروني في الولايات المتحدة، وهو ما يقل كثيرًا عن 38.9٪ من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ iPhone، فى حين أن Gmail هو الرائد الواضح في فتح بريد الويب الجديد، فإن خدمة بريد iPhone هي الرائد الواضح في فتح البريد الإلكتروني الجديد للهاتف المحمول.

ومن المرجح أن تحتل المرتبة الأولى في الولايات المتحدة هذا العقد، بسبب الشعبية المتزايدة لكل إصدار لاحق من سلسلة iPhone ، والتي تمثل باستمرار أكثر من 45٪ من حصة سوق الهواتف الذكية الأمريكية، لكن هذه الأرقام المتحسنة واعدة، وإذا تمكنت Google من زيادة وتيرة عمليات فتحها فإن لديها القدرة على اللحاق بشركة Apple.