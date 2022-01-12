3.8 تريليون ساعة قضاها البشر على التطبيقات خلال عام 2021!!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

نشرت شركة تحليلات التطبيقات App Annie، تقريراً أوضحت فيه أن الناس قضوا وقتًا أطول في استخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة من أي وقت مضى في عام 2021، حسبما ما نقل موقع “فوربس الشرق الأوسط”.

وأظهرت أرقام أكبر 10 دول تمّ تحليلها في دراسة حالة الهاتف المحمول التي أجرتها App Annie، أنّ الشخص العادي أمضى 4.8 ساعة يوميًا على هاتفه المحمول العام الماضي، أي معدل ثلث ساعات الاستيقاظ، بزيادة 30% عن عام 2019.

أمضى المستخدمون في البرازيل وإندونيسيا وكوريا الجنوبية معظم الوقت على هواتفهم، حيث تجاوزوا الخمس ساعات في اليوم، يليهم المستخدمون في المكسيك والهند واليابان.

قضى الأميركيون 4.1 ساعة يوميًا في المتوسط على الأجهزة المحمولة العام الماضي، وهو وقت أطول مما يقضونه في مشاهدة التلفزيون (3.1 ساعة يوميًا، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل).

وجدت الشركة أن تطبيقات التواصل الاجتماعي والصور والفيديو مثل Facebook وTikTok وYouTube كانت إلى حد بعيد أكثر تطبيقات الأجهزة المحمولة شعبية، حيث كانت تمثل 7 من كل 10 دقائق تم قضاؤها على الأجهزة المحمولة العام الماضي.

أشارت شركة App Annie إلى أن TikTok حقق نجاحًا بارزًا، حيث زاد مقدار الوقت الذي يقضيه الناس على التطبيق بنسبة 90% عالميًا العام الماضي في الأسواق خارج الصين.

الإنفاق المالي على التطبيقات

أنفق المستهلكون 170 مليار دولار على التطبيقات العام الماضي، وفقًا لـ App Annie، بزيادة تقارب 20% عن العام الماضي. وتأتي النسبة الأكبر من هذا المبلغ – 116 مليار دولار – من ألعاب الهاتف المحمول وعدد محدد من التطبيقات عالية الأداء.

أنتج 233 تطبيقًا ولعبة في العام الماضي أكثر من 100 مليون دولار من إنفاق المستهلك لكل منها، وتجاوز 13 تطبيقا عائدات فاقت المليار دولار، بزيادة بمقدار الخمس عن عام 2020، عندما أنفق المستهلكون أكثر من 100 مليون دولار على 193 تطبيقًا ولعبة، ثمانية منها فقط تجاوزت المليار دولار.

وجدت App Annie أن النظام البيئي للجوّال ظل سليمًا طوال فترة الجائحة. حيث أصدر الناشرون مليوني لعبة وتطبيقًا جديدًا في عام 2021 ونما الإنفاق الإعلاني بنسبة 23% عن العام السابق ليصل إلى 295 مليار دولار.