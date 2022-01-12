أبل توقف طرح سماعات Beats Pill Plus

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 07:16 مساءً - أعلنت شركة أبل عن وقف طرح سماعاتها المكبرة Beats Pill Plus، التي كانت آخر سماعات لاسلكية ببطاريات من هذا النوع توفرها أبل بالأسواق.

وذكر موقع “ذا فيرج” المختص بأخبار التقنيات، أن السماعات رفعت من ضمن الأجهزة المتاحة للشراء على الموقع الرسمي لأبل.

ولم تعد السماعة متاحة للبيع عبر الموقع الرسمي لعلامة سماعات Beats التي تمتلكها أبل حاليا.

ولاحظ الأمر الخبراء بموقع “ناين تو فايف ماك” المختص بأخبار أجهزة أبل، والذي أفاد بان السماعات Beats، كان أول ظهور لها في الأسواق عام 2015.

كانت هذه السماعات، أول سماعات تطرحها علامة Beats بعد استحواذ شركة أبل عليها رسميا، بمقابل 3 مليارات دولار في عام 2014.

ورغم ذلك يستمر التعاون حتى الآن بين أبل وشركة Beats في طرح أفخم وأقوى انواع سماعات الأذن في العالم من مختلف الإصدارات.

سماعات أبل..موعد طرح الجيل الجديد

وفيما يخص سماعات هواتف أبل الذكية، يترقب عملاء أبل طرح ثلاثة إصدارات جديدة كليا من سماعات أبل “إير بودز” بمختلف فئاتها خلال عام 2022 المقبل.

وظهرت مجموعة تسريبات جديدة، تكشف عن حقيقة مواعيد طرح ثلاثة إصدارات من سماعات أبل المنتظرة بحسب تنبؤات الخبراء.

والإصدارات الثلاثة تشمل سماعات، AirPods Pro 2 وسماعات AirPods Max، وسماعات AirPods 4.

وفيما يخص موعد طرح سماعات AirPods Pro 2، فمن المتوقع طرحها بتصميم جديد وميزات جديدة لتتبع اللياقة البدنية

مع احتمالية طرحها بتصميم مشابه بقدر كبير لسماعات Beats Studio Buds اللاسلكية.

وحسب الخبير الموثوق Ming-Chi Kuo، السماعات تصل للأسواق أواخر عام 2022 المقبل ضمن مؤتمر أبل السنوي.

وفيما يخص إصدار سماعات AirPods Max، هذا الإصدار من السماعات ستطرحه أبل بتعديلات طفيفة فيما يخص التكلفة والتصميم، في حين ستتوافر بعدد أكبر من خيارات الألوان.

وقد تصل النسخة الجديدة من هذا الإصدار من سماعات أبل في مايو/أيار المقبل.

والإصدار الأخير ضمن هذا التقرير هو إصدار AirPods 4، بالنظر لطرح أبل لإصدار AirPods 3، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى الآن موعد طرح جيل جديد من هذا الطراز أمر مستبعد لعام 2022.