ميتافيرس يشعل صراع المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 07:16 مساءً - يبدو أن عالم الميتافيرس سيكون، مجالا جديد للمنافسة بين عمالقة التكنولوجيا حول العالم.

وكشفت شركات الإلكترونيات العالمية بمعرض CES 2022 عن أحدث ابتكاراتها من أجهزة التلفاز واللاب توب والهواتف وشاشات الألعاب، فيما باتت تقنية “ميتافيرس” القاسم المشترك في المنافسة.

ونلقي هنا نظرة سريعة على أبرز الاتجاهات التقنية والابتكارات المثيرة التي ظهرت في معرض الإلكترونيات بلاس فيجاس الذي يعد أكبر مؤتمر لعرض أحدث الإلكترونيات في العالم.

وقد شهد المعرض الذي عقد في الفترة من 5 إلى 8 يناير/كانون الثاني تسليط الأضواء على الثورة الافتراضية المقبلة، والتي تحمل الاسم “ميتافيرس” (Metaverse)، والتي تشير إلى عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد يتيح للمستخدم إجراء عمليات التسوق ومقابلة الأشخاص والألعاب وإنشاء العوالم الخاصة وغيرها الكثير، وسوف تتوافر هذه الوظائف قريبا مع طرح نظارات الواقع الافتراض والعديد من مكونات الهاردوير الأخرى.

وتعول شركة ميتا Meta المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك على هذه التقنية المستقبلية، والتي تحتاج إلى أجهزة جديدة.

وقد كشفت شركة MSI المتخصصة في إنتاج أجهزة اللاب توب موديلات جديدة فائقة الأداء ومخصصة للألعاب وتحمل شعار “Meta-Ready”، بالإضافة إلى ظهور سترات تجعل اللمسات والأحداث الحسية الأخرى من العالم الافتراضي محسوسة بشكل حقيقي، ولكن لا تزال الأفكار الأخرى الخاصة بالعوالم الافتراضية غامضة، ولكن سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة.

تقنية Micro LED

وبالنسبة للتلفاز، تهيمن تقنية Micro LED على المستقبل؛ حيث تعمل الدايودات ذاتية الإضاءة على عرض الصور بشكل أكثر وضوحا، وقدمت شركتا سامسونج وإل جي موديلات جديدة بشاشات ذات دايودات مضيئة صغيرة للغاية، وعلى الرغم من دقة وضوح الصورة وجودة الألوان، إلا أن أسعار هذه الموديلات لا تزال باهظة للغاية، ولذلك يتعين على المستخدم الانتظار بضع سنوات، حتى تنشر هذه التقنية في غرف المعيشة.

وشهدت أروقة معرض CES 2022 كشف النقاب عن الكثير من الموديلات OLED بأسعار معقولة، مثل شركة إل جي، والتي قدمت موديلات جديدة بأحجام مدمجة حتى 42 بوصة، وتزخر الموديلات الأكثر تكلفة حاليا بلمبات LED أكثر سطوعا بنسبة تصل إلى 20% وتعرف باسم OLED evo.

وتحمل شاشات سوني ذاتية الإضاءة المتطورة حاليا اسم QD-OLED، وتدوم الدايودات المضيئة في تلفاز سوني Bravia A95K لمدة أطول من السابق، بالإضافة إلى وجود العديد من أجهزة التلفاز OLED-TV “العادية”، مثل سلسلة التلفاز A90K بموديلات قياس 48 و42 بوصة وسلسلة التلفاز A80K بموديلات 55 و65 و77 بوصة.

وقامت شركة سامسونج بتحديث التجهيزات التقنية بموديلاتها العصرية مثل تلفاز The Frame أو The Serif، بالإضافة إلى ظهور موديلات Neo QLED المزودة بشاشة QLED ذات الإضاءة الخلفية فائقة الدقة مع توفير إضاءة أفضل للنطاقات الفردية في الصورة، ويتم تحديد الصوت في النطاق الصحيح في الشاشة عن طريق المزيد من السماعات ومعالج خاص.

لاب توب أسرع وأكثر نحافة

وشهدت أروقة الشركات العالمية المنتجة لأجهزة اللاب توب مثل آسوس وإتش بي ولينوفو ظهور الكثير من الموديلات الجديدة، التي تمتاز بأنها أكثر نحافة وأسرع وأفضل لتشغيل ألعاب الفيديو وإجراء مهام العمل أثناء التنقل، وتشتمل هذه الموديلات الجديدة على أحدث معالجات إنتل وAMD، مع الاعتماد أكثر على شاشات OLED.

ومن ضمن الأمثلة على هذه الموديلات أجهزة لينوفو Thinkpads Z13 أو Z16 أو X1 أو موديلات آسوس Zenbooks، وفي قطاع الألعاب قدمت شركة نفيديا بطاقة الرسوميات RTX 3080 Ti، التي تعتبر أقوى بطاقة رسوميات لأجهزة اللاب توب، وتتوافر في موديلات شركات آسوس أو ريزر أو MSI.

وهناك بعض الأفكار الجديدة في أجهزة اللاب توب، مثل جهاز لينوفو Thinkbook Plus Gen 3، والذي يمتاز بشاشة ثانية بجانب لوحة المفاتيح، أو جهاز آسوس Zenbook 17 Fold، الذي يتحول من حاسوب لوحي إلى جهاز لاب توب، علاوة على وجود شاشة OLED صغيرة ثانية في غطاء اللاب توب مثل الإصدار الخاص من جهاز آسوس Zenbook 14X OLED.

شاشات الألعاب

وأكدت الدورة الحالية لمعرض الإلكترونيات على ازدهار قطاع الشاشات المصممة خصيصا لألعاب الفيديو، وقد زاد حجم هذه الشاشات لتصل إلى حجم أجهزة التلفاز، مثل شاشة ROG Swift OLED (PG42UQ) قياس 42 بوصة وشاشة آيسر CG48 قياس 48 بوصة، وتعتمد هذه الشاشات على لوحة OLED بدقة الوضوح الفائق 4K (3840 x 2160 بيكسل) وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز، مما يتيح إمكانية عرض ألعاب الفيديو السريعة من الحواسيب أو أجهزة الألعاب بسلاسة.

وتعمل تقنية التبريد المتطورة على حماية شاشات OLED من التعرض للسخونة بشكل مبكر، وتأتي هذه الشاشات بتكلفة باهظة نظرا للوظائف الإضافية المتوافرة بها مثل الكثير من منافذ التوصيل وتقنية مزامنة الصورة أو إمكانية شحن اللاب توب من الشاشة.

الهواتف الذكية

وعلى الرغم من عدم وجود توقعات كبيرة في عالم الهواتف الذكية بمعرض الإلكترونيات، إلا أنه قد ظهرت بعض الابتكارات الجديدة، ومنها الهاتف الذكي سامسونج Galaxy S21 FE 5G، والذي يعتبر نسخة محسنة قليلا وأقل تكلفة من الإصدار S21 الفاخر، الذي ظهر في عام 2021، كما قدمت شركة وان بلس الصينية جهازها الفاخر OnePlus 10 Pro الجديد، والذي يمتاز بكاميرا تم تطويرها بالتعاون مع شركة هاسيلبلاد، بما في ذلك الكاميرا واسعة الزاوية 150 درجة.

جوجل أندرويد

وخلال العام الجديد سيتم إطلاق بعض الوظائف الجديدة في نظام تشغيل جوجل أندرويد، والتي تتوافر بالفعل في نظام تشغيل أبل، وقد يستغرق الأمر وقتا أطول من الشركات المنتجة للهواتف الذكية حتى يتم طرح هذه الوظائف في أجهزتها الجوالة، مثل وظيفة الاقتران السريع Fast Pairing للسماعات الرأس مع أجهزة اللاب توب كروم بوك وتلفاز جوجل أو أجهزة أندرويد الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، سوف تتنقل سماعة الرأس المزودة بتقنية البلوتوث تلقائيا بين الأجهزة المستعملة، حتى المزودة بنظام جوجل أندرويد، وسوف تعمل وظيفة أندرويد Spatial Audio على تشغيل الصوت اعتمادا على موقع المستخدم في الغرفة، طالما كانت هذه الوظيفة مدعومة.