شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء: كويكب عملاق سقط على القطب الجنوبى للقمر منذ 4 مليارات عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل علماء الكواكب إلى استنتاج مفاده بأن اختلافات في المكوّنات الكيميائية لصخور الجانبيْن المرئي والمظلم في القمر لها علاقة بسقوط كويكب عملاق على قطبه الجنوبي منذ 4.3 مليار عام وفقا لما نقلته RT.

وقد نشرت مجلة Nature Geoscience استنتاجات العلماء بهذا الشأن.

وجاء في مقال نشرته المجلة: "تدل حساباتنا على أن سقوط كويكب كبير على القطب الجنوبي للقمر في منطقة بحر "أيتكن" منذ 4.3 مليار عام خلّط صخور القمر ودفع بها نحو جانبه المرئي".

وقال العلماء، إن العديد من التلال والشقوق والحفر يغطي الجانب المرئي للقمر ، خلافا لجانبه المظلم الذي يبدو مسطحا. وأظهرت القياسات والحسابات التي أجراها علماء الكواكب أن الجانب المرئي للقمر أثقل من جانبه المظلم. أما صخور جانبيْه فيختلفان بعضهما عن الآخر بشكل ملحوظ من حيث مكوّناتهما الكيميائية والنظائرية.

واستوضح فريق من علماء الكواكب برئاسة نائب الأستاذ في جامعة ماكاو الصينية، دينج مينج، أن كل تلك الاختلافات نشأت بعد سقوط كويكب كبير على القطب الجنوبي للقمر في العصور الأولى لعمره.

وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل معطيات جمّعها روفر "جويتو – 2" القمري الصيني ومسابير مدارية في مناطق القطبيْن الجنوبي والشمالى.