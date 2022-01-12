شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء: استخدام طائرات بدون طيار يساعد فى جمع بيانات المناطق القطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح العلماء في جمع بيانات عالية الجودة يمكن مقارنتها برصدات المسبار اللاسلكي باستخدام طائرة بدون طيار معدلة ومتاحة تجاريًا، مما يفتح الباب أمام تحسين التنبؤ بالطقس، وعلاوة على ذلك، درس العلماء إمكانية جمع بيانات الغلاف الجوي عالية الجودة باستخدام أنظمة الطائرات بدون طيار التقليدية منخفضة التكلفة والمجهزة بدرع إشعاعي.

وتعد بيانات الأرصاد الجوية التي يتم جمعها من المناطق القطبية ضرورية للتنبؤ بالمناخ والطقس باستخدام نماذج التنبؤ العددي بالطقس (NWP)، وتوفر إحدى الأدوات في شبكة مراقبة الأرصاد الجوية، وهي المسبار الراديوي، مظهرًا جانبيًا رأسيًا للغلاف الجوي.

يعتبر المسبار اللاسلكي هو أداة قياس عن بعد تعمل بالبطارية يتم حملها في الغلاف الجوي عادةً بواسطة بالون طقس يقيس مختلف معايير الغلاف الجوي وينقلها عن طريق الراديو إلى جهاز استقبال أرضي.

ويتم الشعور بآثار تغير المناخ بشكل أكثر حدة في المناطق القطبية، وهذا يجعلها أيضًا المكان المثالي لدراسة التقلبات المناخية المستمرة. في الواقع، تعد بيانات الأرصاد الجوية التي تم جمعها من هذه المناطق مهمة للتنبؤات الجوية الحالية بالطقس، وهي تقنية للتنبؤ بالطقس تعتمد على النمذجة الرياضية.

ولحسن الحظ، يمكن أن تناسب أنظمة الطائرات بدون طيار (UASs) أو الطائرات بدون طيار الفاتورة، بينما تقتصر أنظمة UAS على الطبقة الحدودية الدنيا من الغلاف الجوي، إلا أن تكاليف تشغيلها أقل وأسهل في الاستخدام. ومع ذلك، غالبًا ما يتم تقليل جودة البيانات التي يتم جمعها بواسطة أنظمة الطائرات بدون طيار بسبب تأثيرات الإشعاع (من الشمس وجسم الطائرة بدون طيار) ، وترسب هطول الأمطار وقطرات السحب، وموضع أجهزة الاستشعار بالنسبة لاتجاه الرياح.

وفي دراسة حديثة نُشرت في مجلة أبحاث البيئة، قام الدكتور جون إينو من المعهد الوطني للبحوث القطبية باليابان والبروفيسور المساعد كازوتوشي ساتو من معهد كيتامي للتكنولوجيا باليابان بالتحقيق في إمكانية جمع بيانات الغلاف الجوي عالية الجودة باستخدام مقياس منخفض تقليدي. تكلفة UAS مجهزة بدرع إشعاعي.