شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام هاتفك الأندرويد لتسجيل الدخول ليوتيوب على التليفزيونات الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت جوجل مؤخرًا بتحديث تطبيق يوتيوب لـ Android TV أو Google TV بطريقة تسجيل دخول جديدة لتسهيل ربط حساباتهم بتطبيق يوتيوب TV، وكجزء من التحديث، سيتمكن المستخدمون الآن من تسجيل الدخول إلى يوتيوب TV باستخدام هواتفهم الذكية طالما أن كلا الجهازين متصلان بشبكة Wi-Fi نفسها.

وقبل ذلك، كان على المستخدمين إدخال كلمة المرور يدويًا باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية على التلفزيون وجهاز التحكم عن بُعد ، وكانت هذه عملية مرهقة، خاصة للأشخاص الذين لديهم كلمة مرور طويلة لحساب جوجل.

ومن الآن فصاعدًا، لم يعد هذا هو الحال. لذا ، إذا كنت تتساءل عن كيفية استخدام هاتفك الذكي لتسجيل الدخول إلى يوتيوب على التلفزيون ، فاتبع الخطوات التالية:

المتطلبات المسبقة: - قم بتوصيل كل من التلفزيون والهاتف الذكي بنفس شبكة Wi-Fi

خطوات استخدام الهاتف الذكي لتسجيل الدخول إلى يوتيوب على التلفزيون 1. افتح تطبيق يوتيوب على جهاز التلفزيون وانقر على خيار تسجيل الدخول باستخدام الهاتف

2. تأكد من تنزيل أحدث إصدار من التطبيق وتثبيته على هاتفك الذكي وكذلك التلفزيون

3.سيطالبك التطبيق بفتح تطبيق يوتيوب على هاتفك الذكي

بمجرد فتح التطبيق على هاتفك الذكي ، سيكتشف تطبيق يوتيوب TV تلقائيًا الحساب المرتبط ويسجل الدخول بنفسه.

هذا كل شيء ، يمكنك الآن الاستمتاع بقائمة التشغيل ومقاطع الفيديو المحفوظة والتفضيلات والمزيد على التلفزيون الذكي الخاص بك.