شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك استخدام تطبيق Shazam مباشرة عبر متصفح كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح موقع Shazam المملوك لشركة أبل ملحقًا لمستخدمي كروم يمكن استخدامه لتحديد الأغنية التي يتم تشغيلها في علامة تبويب، ويمكن تنزيل الامتداد من متجر كروم الإلكتروني ويمكن أيضًا تثبيته تمامًا مثل أي ملحق آخر.

ويجب ملاحظة الامتداد مجاني ويسمح لك أيضًا باكتشاف الفنانين وكلمات الأغاني ومقاطع الفيديو، ووفقًا لـ Shazam ، تتطابق المنصة مع مليار أغنية كل شهر.

كيف يعمل امتداد Shazam لمتصفح كروم: بمجرد النقر فوق امتداد Shazam بجوار شريط العناوين ، ستتمكن من رؤية نافذة منبثقة صغيرة تقرأ "Click to Shazam". انتقل إلى علامة التبويب تشغيل الموسيقى وانقر فوق الزر Shazam في الامتداد، وسيستغرق الامتداد من 3-5 ثوانٍ للتعرف على الموسيقى التي تقوم بتشغيلها.

ويحتوي الملحق أيضًا على قائمة بالموسيقى التي بحثت عنها، ويحتوي أيضًا على زر مخصص يسمح لمشتركي Apple Music بالسماح له بالاستماع إلى الأغنية الكاملة عن طريق تسجيل الدخول. يلزم الاشتراك أيضًا إذا كنت تريد مشاهدة كلمات الأغاني أو مقاطع الفيديو الموسيقية.



إليك كيفية تنزيل امتداد Shazam كروم ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google ، لا يعمل الامتداد جيدًا على نظامي التشغيل macOS و كروم OS ويفشل في العثور على تطابق حتى بعد دقيقة.إليك كيفية تنزيل امتداد Shazam كروم - افتح متصفح Google كروم على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. - في المتصفح ، قم بزيارة متجر كروم الإلكتروني.

- ابحث عن "Shazam" في شريط البحث.

- في النتائج ، اضغط على "Shazam".

- اضغط على الزر "إضافة إلى كروم" على الجانب الأيمن.

- بمجرد تنزيل الأداة، يمكنك العثور عليها في قسم الامتدادات. يمكنك النقر فوق الرمز لاستخدامه في أي وقت.