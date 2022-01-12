انت الان تتابع خبر تعرف على ميزات جديدة اضافها تيليغرام مؤخراً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تم طرح تيليجرام 8.4، بدءًا من هذا التحديث الأخير، يمكن لمستخدمي تيليجرام إرسال ردود أفعال مرتبطة برسائل معينة بدلاً من إرسالها كرسائل خاصة بهم. تعمل هذه الميزة، التي تم اعتمادها على نطاق واسع عبر عملاء المراسلة الآخرين، بما في ذلك iMessage و Discord و Slack وغيرها، مع ستة رموز تعبيرية حاليًا، بما في ذلك الإبهام لأعلى وإبهام لأسفل والقلب والنار والحفلة وعين النجوم.

على نظام iOS، يمكنك تخصيص هذه القائمة لتشمل العديد من الخيارات الأخرى، لكن أندرويد يفتقر حاليًا إلى هذه القدرة. هناك أيضًا إيماءة "رد فعل افتراضي" تتيح لك النقر نقرًا مزدوجًا على رسالة لإضافة رد فعل، ويمكن تخصيص هذه الإيماءة أيضًا.

لإضافة المزيد من الذوق إلى محادثاتك على تيليجرام، يركز التطبيق أيضًا بشكل أكبر على الرموز التعبيرية المتحركة الخاصة به، والتي كانت موجودة منذ بعض الوقت. ستكون تأثيرات الرموز التعبيرية المتحركة الجديدة أكبر بكثير وأكثر تعقيدًا على الشاشة، ولكن فقط في الدردشات الفردية.



تقدم تيليجرام أيضًا دعمًا لرسائل "Spoiler Alert" التي تعمل على تعتيم أجزاء محددة من النص حتى ينقر المستخدم على الخيار. على غرار خيار الحبر غير المرئي في iMessage، يوفر تيليجرام الآن تنسيقًا مفسدًا لإخفاء النص. عند كتابة رسالة، حدد النص الذي ترغب في إخفائه، وانقر فوق B / I / U في القائمة المنبثقة السوداء، ثم انقر فوق Spoiler. ستظهر الرسائل المرسلة ضبابية في الدردشة، ويمكنك النقر فوق الرسالة للكشف عن النص المخفي.

يضيف تيليجرام أيضًا ترجمة داخل التطبيق للرسائل. يمكن تمكين الترجمة في التطبيق ضمن الإعدادات> اللغة، وبعد ذلك يمكنك النقر مع الاستمرار فوق رسالة لترجمتها إلى لغتك. يمكنك أيضًا استبعاد أي لغة تتحدثها بطلاقة لإخفاء زر الترجمة لتلك الرسائل. تعمل هذه الميزة على جميع أجهزة Android، ولكن فقط أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 15 أو أعلى. وأخيرًا، يمكن للمستخدمين إنشاء رموز QR تحت عنوان لحساباتهم.

ميزة جديدة أخرى هي القدرة على إنشاء رموز QR ذات سمات لأي مستخدمين لديهم اسم مستخدم عام، وكذلك للمجموعات والقنوات والروبوتات. هناك أيضًا رموز تعبيرية تفاعلية إضافية يتم تحريكها عند إرسالها، مثل رمز تعبيري عن النار ووجه يبكي بصوت عالٍ.

يتم نشر تيليجرام 8.4 الآن في متجر Google Play، لجميع مستخدمي أندرويد. وعلى App Store لأجهزة iPhone و iPad.