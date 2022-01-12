شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحاول كوريا الجنوبية الحفاظ على "مدمني استخدام الهواتف الذكية" بأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تثبيت عدد متزايد من إشارات المرور للمشاة في جميع أنحاء سيول بكوريا الجنوبية كوسيلة لتعزيز سلامة المشاة الملتصقين بهواتفهم الذكية، وفقًا لتقارير صادرة عن العاصمة الكورية الجنوبية مؤخرا.

وقد تم تشغيل ما يقرب من 1200 من أنظمة إشارات المرور الأرضية في جميع أنحاء المدينة البالغ عددها 25 منطقة، بقيادة الجناح الجنوبي في جانجنام ، الذي كان يشغل 138 منهم ، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب.

وتم تثبيت مصابيح LED الإضافية على الأرض عند سفح ممر المشاة ، وهي مصممة لتوجيه المشاة الذين تشتت انتباههم هواتفهم ، ويطلق عليهم "زومبي الهواتف الذكية"، وتحاول مكاتب أجنحة سيئول توسيع أنظمة إشارات المرور الأرضية هذه للتعامل مع المخاطر المتزايدة للسلامة المرورية التي تواجه زومبي الهواتف الذكية.

وقال مسؤولون إن البعض اشتكى من الصراخ الليلي ، لكن النظام لقي استحسانًا في جميع أنحاء المدينة ، لا سيما في مناطق المناطق التعليمية، وقال مسؤول في منطقة جانجنام: "تم تبنيها في الأصل كنظام إشارة مرور تكميلي للزومبي في الهواتف الذكية ، لكنها أثبتت أنها مفيدة في إبعاد الأطفال عن الطريق".