شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تختبر وظيفة "إعادة التغريد" لكنها تختلف عن تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر تيك توك ميزة جديدة مشابهة لإعادة تغريد تويتر، لكنها تختلف عنها فى بعض الأشياء، التى يكشف عنها هذا التقرير، وفقا لما ذكره موقع "Business insider"، حيث تتيح الوظيفة للمستخدمين مشاركة المحتوى مع المتابعين دون الحاجة إلى إرسال مقاطع فيديو واحدة تلو الأخرى.

ويظهر الزر الجديد فى قسم المشاركة، حيث تجد حاليًا خيارات مشاركة المحتوى مع متابعين معينين أو فى تطبيقات أخرى مثل واتس آب أو إنستجرام.

ومع ذلك هناك بعض الاختلافات الكبيرة فى زر إعادة التغريد على تويتر، فلن تضيف الوظيفة الجديدة الفيديو المعاد نشره إلى ملفك الشخصى؛ سيظهر فقط فى خلاصات "من أجلك" لمتابعيك.

يمكن إعادة نشر المشاركات التى تجدها فى موجز "من أجلك" فقط، ولن تتمكن من مشاركة مقاطع الفيديو التى تجدها فى بريدك الوارد أو من خلال قسم "اكتشاف".

وستظهر مقاطع الفيديو التى تشاركها فقط لمتابعيك المشتركين، هؤلاء الأشخاص الذين يتابعونك، وتم تصميم هذا لمنع المبدعين من إساءة استخدام الميزة من خلال الترويج لمقاطع الفيديو الخاصة ببعضهم البعض.

وأكد موقع TechCrunch أنه يتم اختبار الزر الجديد على بعض مستخدمي الإصدار العام من تيك توك، وسيتمكن الأشخاص الذين تم تمكين هذه الميزة الجديدة أيضًا من إضافة رسالة تشرح سبب إعادة نشر الفيديو.

ولعل هدف تيك توك هو إشراك المستخدمين السلبيين على النظام الأساسي، وستوفر الميزة الجديدة أيضًا لمنشئي المحتوى المزيد من الفرص لمشاهدة مقاطع الفيديو.