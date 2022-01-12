شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الهبوط Chang'e-5 الصينية أول مركبة تؤكد وجود الماء على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علماء صينيون أن مركبة الهبوط Chang'e-5 الصينية هى أول مركبة على سطح القمر ترصد علامات وجود المياه داخل صخور القمر والتربة، حيث وصل المسبار إلى القمر فى الأول من ديسمبر 2020، فى إطار مهمة لإعادة عينات من الصخور والتربة إلى الأرض، واستمر فى البحث حتى توصل لهذا الاكتشاف.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه أثناء وجوده على سطح القمر، استخدم المسبار أدواته الموجودة على متنه لإجراء عدد من القياسات العلمية، بما في ذلك الانعكاس الطيفي لصخور القمر.

هذه عملية يمكن أن يشير فيها الضوء المنعكس من الصخور إلى التركيب الكيميائي، بما في ذلك مستويات الجزيئات مثل الأكسجين والهيدروجين.

وجد الفريق الصينى أنه فى بعض أنواع الصخور، عند خط عرض متوسط على القمر، كانت جزيئات الماء H20 موجودة عند نحو 120 جزءًا فى المليون، وجزيئات أخرى عند 180 جزء في المليون.

يؤكد هذا النتائج التي توصلت إليها وكالة ناسا باستخدام التلسكوبات الأرضية، والتى أخذت قياسات صخور القمر للعثور على دليل على جزيئات الماء.

كما أنه من المأمول أن يتمكن رواد الفضاء الذين يعيشون على القمر فى المستقبل من استخراج الأكسجين الجزيئى والهيدروجين، لإنتاج الماء والأكسجين النقى.

وأظهرت العديد من الملاحظات المدارية وقياسات العينات التي اكتملت خلال العقد الماضي، ومع ذلك، لم يتم إجراء أي قياسات على سطح القمر نفسه، لتحديد ما إذا كانت الجزيئات موجودة بالفعل في الصخور عن قرب.

هبطت المركبة الفضائية Chang'E-5 على واحدة من أصغر مناطق القمر، الواقعة على خط عرض متوسط الارتفاع، وأعادت 1731 جم من العينات، وقبل أخذ عينات من التربة القمرية وإعادتها إلى الأرض، أجرى مقياس الطيف المعدني القمري (LMS) على متن المسبار قياسات انعكاس طيفية للثرى والصخر.

وكشف التحليل أن الصخور التي تمركز فيها المسبار تحتوي على أقل من 120 جزءًا في المليون من المياه، معظمها جاء من الرياح الشمسية، ويتوافق هذا مع بعض التحليلات الأولية للصخور التي أعادها المسبار إلى الأرض.