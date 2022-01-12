شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نظارة الـ AR / VR المنتظرة من أبل ستستخدم نفس محول طاقة MacBook Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن شركة أبل تخطط لإطلاق أول سماعة رأس AR / VR هذا العام، حيث يعد الجهاز أحد أكثر المنتجات التي تحدثت عنها الشركة، ووفقًا لتقرير صادر عن MacRumors ، شارك محلل أبل المعروف Ming-Chi Kuo تفاصيل جديدة حول الجهاز.

وفي مذكرة بحثية ، شارك Kuo التفاصيل حول محول الطاقة الخاص بسماعة الرأس، ووفقًا لـ Kuo ، ستستخدم سماعة الرأس محول طاقة بقوة 96 واط يُستخدم لجهاز أبل MacBook Pro مقاس 14 بوصة، وبصرف النظر عن ذلك ، أكد أيضًا أن الجهاز سيكون مزودًا بمعالجين بما في ذلك شريحة 4 نانومتر وشريحة 5 نانومتر.

ومن غير المعروف أن تكشف أبل عن أي شيء حول منتجاتها القادمة ، لكن الشائعات حول سماعة رأس AR / VR الخاصة بالشركة منتشرة منذ فترة حتى الآن، وفي حين كشفت العديد من التسريبات والشائعات عن بعض التفاصيل حول سماعة الرأس ، في ملاحظة للمستثمرين ، كشف Kuo أن عملاق التكنولوجيا سيطلق الأداة على الأرجح في أواخر عام 2022 بإمدادات محدودة.

ووفقًا للملاحظة ، يعتقد أن شحن المنتج لن يبدأ حتى الربع الأول من عام 2023 ، مما يشير إلى أن عددًا محدودًا فقط من سماعات الرأس سيكون متاحًا للعملاء وقت الإطلاق. اقترحت سلسلة توريد العرض الورقية المشتركة (DSCC) الأسبوع الماضي أيضًا نفس الجدول الزمني لإطلاق سماعة الرأس.

وكشف التقرير أيضًا أن الجهاز القادم سيكون به تكوين ثلاثي الشاشات، ووفقًا للتقارير ، ستجمع أبل بين شاشتين Micro OLED ولوحة AMOLED واحدة في سماعة الرأس، ووفقًا لتقرير سابق صادر عن Ming-Chi Kuo ، ستزن سماعة أبل ما بين 300 و 400 جرام. وقال أيضًا إن السماعة ستكون قادرة على تقديم أداء مقارنة بشرائح M1 التي تستخدمها الشركة في أجهزة MacBooks.

وتشير شائعات أخرى إلى أن الجهاز سيكون مزودًا أيضًا بأجهزة استشعار متقدمة للكشف عن البيئة والإيماءات.