شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل إمكانيات الروبوت "تيليدرويد" فى الفضاء المكشوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن يفجيني دودوروف، المدير التنفيذي لشركة Android Technology، المصممة للروبوت "تيليدرويد" أن هذا الروبوت سيقلص كثيرا من فترة عمل الرواد في الفضاء المكشوف، ويشير دودوروف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الروبوت "تيليدرويد" هو من الجيل الجديد لروبوت "فيودور" ويمكنه تنفيذ بعض المهام بدلا من رواد الفضاء، ما سيقلل كثيرا من الوقت اللازم للعمل في الفضاء المكشوف.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يقول، "أهم شيء نريد تحقيقه بمساعدة "تيليدرويد" هو مساعدة رواد الفضاء، ليكون لهم "مساعدا ذكيا"، حيث قبل خروج الرواد إلى الفضاء المكشوف سيقوم الروبوت باعداد مكان العمل بتوجيه من الأرض أو من المحطة الفضائية الدولية.

وهذا سيساعد على تقليص فترة عمل الرواد في الفضاء المكشوف من ثماني ساعات إلى 2-3 ساعات فقط، وبعدها سيقوم الروبوت بتنظيف مكان العمل".

ويضيف، وفقا للخطة المقررة سيطلق الروبوت إلى الفضاء عام 2024 ، وسوف تكون نتائج التجارب التي ستجرى بمساعدته في الفضاء الأساس في تصميم الروبوتات للعمل على القمر ومداره.

سيكون الروبوت تيليدرويد على شكل جذع الإنسان. وسوف يستنسخ حركات المشغل ببدلة خاصة.

كما سيتمكن من إجراء بعض العمليات النموذجية ذاتيا. وتستخدم في هذا الروبوت تقنيات أختبرت في الروبوت فيودور الذي عمل في الفضاء عام 2019.