شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على سبب اشتعال النيران فى بطاريات السيارات الكهربائية أحيانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما تقل احتمالية اشتعال الحرائق فى المركبات الكهربائية مقارنة بالسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلى ، فإن الأمر أسوأ عندما يحدث ذلك أسوأ بكثير، وفقا لتقرير thenextweb. والسبب هو بطاريات الليثيوم أيون الخاصة بهم. ولفهم سبب خطورة بطاريات الليثيوم أيون بشكل أفضل، دعنا أولاً نقوم بتحديث طريقة عملها.

وتتكون بطارية ليثيوم أيون من أربعة عناصر رئيسية: قطب موجب (كاثود)، وقطب سالب (الأنود)، وإلكتروليت، وفاصل. وتخزن الأقطاب الكهربائية أيونات الليثيوم ، ويحملها الإلكتروليت بين الأقطاب الكهربائية ، ويحافظ الفاصل على الكاثود من الاتصال بالقطب الموجب.

أى جزء من البطارية قابل للاشتعال؟

ترتبط قابلية البطاريات للاشتعال بإلكتروليتاتها السائلة. وبشكل عام ، تتضمن الإلكتروليتات المستخدمة اليوم إذابة ملح الليثيوم في مادة سائلة تتكون أساسًا من كربونات سلسلة خطية ودورية في الأساس ، والجزيئات التي تشتمل على ذرة كربون مرتبطة بثلاث ذرات أكسجين عادة ما تكون هذه السوائل قابلة للاشتعال، ويمكن أن تكون متطايرة وغير مستقرة عند تعرضها لدرجات حرارة عالية.

ما سبب اندلاع الحرائق؟

كما أوضح البروفيسور بول كريستنسن من جامعة نيوكاسل لـ Air Quality News ، "إذا تعرضت البطارية للحرارة الزائدة ، أو كان هناك اختراق فى علبة البطارية ، فستحصل على ماس كهربائى داخلى."

ببساطة تسبب هذه الدائرة القصيرة حرارة زائدة ، والتى بدورها تؤدى إلى تفاعل كيميائى يولد هذا مزيدًا من الحرارة مما يجعل التفاعل الكيميائى يتطور بشكل أسرع، مما يؤدى مرة أخرى إلى مزيد من الحرارة - حلقة مفرغة.

وتسمى هذه العملية "الهروب الحرارى" ويمكن أن تؤدى إلى تأثير الدومينو، أى أن الحرارة المتولدة عن خلية فاشلة يمكن أن تنتقل إلى الخلية التالية، مما يجعلها غير مستقرة حرارياً أيضًا ورد الفعل المتسلسل هذا لديه القدرة على تدمير الحزمة بأكملها في غضون ثوانٍ وحتى التسبب في حدوث انفجارات.

ما الذي يمكن أن يسبب هروب حراري؟

1 عيوب التصنيع أو عيوب التصميم.

2 قضايا البرمجيات.

3 الضرر المادى أثناء وقوع حادث.

4 شروط جو متطرف.

5 استخدام أجهزة شحن سيئة العزل.

لماذا تشكل حرائق السيارات الكهربائية تحديًا فريدًا؟

هناك أربعة أسباب رئيسية وراء مطالبة حرائق المركبات الكهربائية بالتعامل معها:

1 بسبب كثافتها، فإنها تتطلب كميات أكبر من الماء ليتم إخمادها. ووفقا لهذا الاتحاد النار جمعيات حماية أوروبا ورجال الإطفاء تحتاج إلى أكثر من 60000 لترا من الماء ومعدل التدفق من 1100 لتر في الدقيقة الواحدة لمعالجة و EV النار.

2 يحتاج رجال الإطفاء أيضًا إلى منع المياه من التدفق إلى المصارف بسبب السموم التي تلتقطها من البطاريات المحترقة.

3 أثناء حريق المركبة الكهربائية ، يتم إنتاج أكثر من 100 مادة كيميائية من البطارية ، بما في ذلك الغازات السامة مثل أول أكسيد الكربون وسيانيد الهيدروجين، والتي تكون قاتلة للإنسان.

4 يمكن أن تشتعل حرائق المركبات الكهربائية من جديد بعد دقائق أو ساعات أو حتى أيام من الحدث الأولي.

ماذا يمكنك ان تفعل لتجنب ذلك؟

وبينما يقع العبء فى الغالب على الشركات المصنعة، هناك بعض الأشياء التى يمكنك القيام بها لتعزيز سلامة مركبتك الكهربائية، على سبيل المثال يجب تجنب الشحن الزائد، ويجب عليك أيضًا فحص بطاريات سيارتك وإصلاحها بانتظام من مراكز الخدمة المعتمدة لدى الشركة المصنعة للسيارات.

كما أنه إذا اشتعلت النيران في سيارتك ، فيجب عليك إخلاءها على الفور وعدم محاولة إطفاء الحريق بنفسك.