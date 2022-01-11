شركة Nvidia تطلق تحديث Game Ready مناسب للعبة God Of War

أعلنت Nvidia عن تحديث Game Ready جديد يصدر لجميع بطاقات الشركة من أجل تحسين أداء البطاقات مع لعبة God Of War التي تصدر هذا الإسبوع لأول مرة على الحاسب الشخصي.

وتعتبر لعبة God of war إحدى أفضل ألعاب المغامرات والتحدي التي صدرت للجيل القديم من المنصات وتحديدًا بلايستيشن 4، وقد كانت اللعبة سابقًا حصرية لهذه المنصة، ولكن مؤخرًا بدأت سوني تطلق المزيد من الألعاب الحصرية لجميع منصاتها المنزلية.

ويأتي التحديث الجديد بمجموعة من التحسينات والتجهيزات لألعاب أخرى تصدر قريبًا مثل Rainbow Six Siege Extraction التي تنطلق رسميًا في 20 يناير القادم، بالإضافة إلى ألعاب Hitman III و The anacrusis و Gritو Monster Hunter Rise.

ويضيف التحديث أيضًا دعمًا لثمانية شاشات جديدة ضمن برنامج التوافقية الخاص بتقنية G-Sync، لذلك يجب على الجميع تحميل التحديث الجديد وتجربته مع شاشتهم.

وتصدر ألعاب God Of War و Rainbow Six Siege Extraction مدعومة من تقنيات نفيديا المختلفة مثل تقنية DLSS لتحسين دقة عرض الألعاب عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية Reflex لتحسين أداء الألعاب والتقاط الشاشة مباشرةً دون الحاجة لإيقاف اللعبة.

كما أطلقت Nvidia بطاقة جديدة تحت إسم RTX 3080 وتأتي بذاكرة 12 جيجابايت من نوع GDDR6x، وقد أصبحت البطاقة متاحة منذ الآن لدى جميع الموزعين المعتمدين الخاص بنفيديا حول العالم.

موعد صدور تحديث Nvidia لتشغيل ألعاب God Of War و Rainbow Six Extraction

يصدر التحديث الجديد الخاص ببطاقات نفيديا في 14 يناير الحالي، أي خلال الأيام القادمة، ويمكنك تحميل التحديث مباشرةً عبر التوجه لصفحة البطاقة الخاصة بك في موقع Geforce.com