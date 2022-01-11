منافسة شرسة.. أبرز هواتف العام الجديد

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هاتف ذكي
شهدت بداية العام الجديد منافسة شركة في سوق الهواتف الذكية، حيث لاقت العديد من الهواتف اهتماما ملحوظا من قبل المهتمين بالإلكترونيات مطلع هذا العام وسجل بعضها أرقاما ممتازة من حيث المبيعات.
وتبعا للإحصائيات التي أجراها موقع gsmarena الشهير فإن هاتف Samsung Galaxy S21 FEالذي أعلنت عنه سامسونغ مؤخرا احتل المرتبة الأولى من حيث الهواتف التي اهتم بها زوار المواقع الإلكترونية.
هاتف Galaxy S21 FE من سامسونغ
أما المرتبة الثانية في قائمة الهواتف التي نشرها الموقع فاحتلها هاتف Xiaomi 12 Pro الذي تميز بأداء ممتاز وقدرات تصوير فائقة.
هاتف Xiaomi 12 Pro
وجاء هاتف Realme GT2 Pro في المرتبة الثالثة.
هاتف Realme GT2 Pro من ريلمي
وفي المرتبة الرابعة جاء هاتف OnePlus 10 Pro.
هاتف OnePlus 10 Pro
وفي المرتبة الخامسة جاء هاتف Samsung Galaxy A52s.
هاتف Samsung Galaxy A52s
وفي المرتبة السادسة جاء هاتف Xiaomi 12 بنسخته التقليدية.
هاتف Xiaomi 12
وضمت قائمة الهواتف الأكثرة شهرة لهذا العام أيضا جهاز iPhone 13 Pro Max من آبل، وبعده vivo V23، ومن ثم Redmi Note 11 Pro، وRedmi 10 pro.