شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته حول أزمة iMessage بين أندرويد وآبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم رئيس أندرويد هيروشي لوكهايمر شركة آبل بـ "استخدام التنمر كوسيلة لبيع المنتجات" ، بعد أن كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، كيف قام المراهقون الأمريكيون بتحويل iMessage من آبل إلى رمز الحالة الاجتماعية الذي يقفل مستخدمى Android.

وقال لوكهايمر والذى يشغل أيضا منصب المدير التنفيذي لشركة جوجل، "إننا لا نطلب من Apple إتاحة iMessage على Android. نطلب من Apple دعم معايير الصناعة للرسائل الحديثة (RCS) في iMessage ، تمامًا كما أنها تدعم معايير SMS / MMS الأقدم. "

وأضاف لوكهايمر، لاحقًا في سلسلة تغريدات على تويتر: "من خلال عدم دمج RCS ، تعمل Apple على كبح الصناعة وتقليص تجربة المستخدم ليس فقط لمستخدمي Android ولكن أيضًا لعملائهم".

وأثارت الأزمة الجدل فى ما إذا كانت آبل ستقبل جعل iMessage أكثر توافقًا مع Android ، أم أنها ستستمر في استخدام القفل لبيع المزيد من أجهزة iPhone؟ كما أثارت التساؤلات بشأن دوافع شركة آبل بفضل تجربة Epic v. Apple وفقا لموقع The Verege.

يأتى ذلك فيما نقلت بعض تقارير رسائل بريد إلكتروني سرية بين مديري آبل التنفيذيين تظهر أن الشركة تعمد حجب iMessage لصالح القفل. كتب كريج فيديريجى، المدير التنفيذي لشركة آبل في أبريل 2013 ، "أشعر بالقلق من أن iMessage على اندرويد يعمل ببساطة على إزالة عقبة أمام عائلات آيفون لمنح أطفالهم هواتف أندرويد" ، مضيفًا: "أعتقد أننا بحاجة إلى جعل عملاء أندرويد يستخدمون منتجات آبل ويعتمدون عليها"

نقل فيل شيلر من شركة آبل فى مارس 2016، حيث أعاد توجيه رسالة إلكترونية من المؤسس المشارك Beats Music إيان روجرز حول كيف "فاته الكثير من الرسائل من الأصدقاء والعائلة "بعد التبديل إلى هاتف Android.

ما هو أقل وضوحًا هو ما إذا كان RCS ، البديل من الجيل التالي للرسائل القصيرة التي تدعمها Google والذي يتضمن ميزات شائعة مشتركة مع iMessage ، لديه أي سبب مقنع لتسجيل الدخول لشركة Apple.