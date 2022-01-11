شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: T-Mobile تحظر بعض مستخدمى آيفون من هذه الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن T-Mobile تحظر بعض مستخدمي iPhone من تمكين iCloud Private Relay ، وهي ميزة تتيح لك إخفاء مواقع الويب التي تزورها من أطراف ثالثة، وفقًا لتقرير من 9to5Mac.

لا يزال Private Relay في مرحلة تجريبية في iOS 15 و iPadOS 15 ، ولا يتم تشغيله افتراضيًا. يجب عليك الانتقال إلى إعدادات جهاز iPhone الخاص بك لتشغيله ، حيث لاحظ بعض عملاء T-Mobile ظهور رسالة غريبة. كما هو موضح في التغريدة ، تظهر للمستخدم الرسالة ، "خطتك الخلوية لا تدعم iCloud Private Relay. مع إيقاف تشغيل Private Relay ، يمكن لهذه الشبكة مراقبة نشاطك على الإنترنت ، ولا يتم إخفاء عنوان IP الخاص بك عن أجهزة التتبع أو مواقع الويب المعروفة " وفقا لما نقله موقع The verege.

في الرد على هذه التغريدة ، يعرض المستخدم ما يحدث عند النقر فوق الزر "مزيد من المعلومات" أسفل الرسالة الأولية - هناك ، تشرح Apple سبب قيام T-Mobile بحظر الميزة. "الشبكات التي تتطلب القدرة على تدقيق حركة المرور أو إجراء تصفية قائمة على الشبكة ستحظر الوصول إلى الترحيل الخاص" . "قد يقدم مزود الخدمة الخلوية الخاص بك خدمات قائمة على الشبكة ، مثل المراقبة الأبوية ، تتطلب منهم عرض حركة المرور على شبكتك."

يخفي الترحيل الخاص الذي يشبه VPN نشاط الويب الخاص بك من أي مصادر خارجية - بما في ذلك Apple وشركة الاتصالات الخاصة بك - ويمنع أي شخص من التعرف عليك أو على المواقع التي تصل إليها. إنه متاح حاليًا عبر الاشتراك في iCloud Plus.

وفقًا لـ 9to5Mac ، كان مستخدمو iPhone في أوروبا أول من لاحظ أنه تم حظر الوصول إلى ميزة الترحيل الخاص. أضافت T-Mobile و Vodafone و Telefonica أسمائهم إلى رسالة مفتوحة نُشرت في The Telegraph تنتقد الميزة. تجادل شركات النقل بأن شركة Private Relay "ستضعف قدرة الآخرين على الابتكار والمنافسة في الأسواق الرقمية النهائية وقد تؤثر سلبًا على قدرة المشغلين على إدارة شبكات الاتصالات بكفاءة."